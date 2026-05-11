La impaciencia pública crece ante la inminente publicación por parte del gobierno de los tan esperados documentos sobre ovnis . El anuncio, anticipado por el presidente estadounidense Donald Trump, ha reavivado el debate sobre si los archivos contendrán pruebas de vida extraterrestre o simplemente confirmarán décadas de especulación.

Científicos y figuras públicas, entre ellos el expresidente Barack Obama y el astrofísico Neil deGrasse Tyson, han instado a la cautela. Ambos argumentan que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, advirtiendo que las expectativas pueden superar la realidad a medida que el movimiento de divulgación cobra impulso.

Obama insta a la cautela ante las especulaciones sobre extraterrestres.

El expresidente Barack Obama se ha convertido en una voz inesperada en el debate sobre los ovnis después de hablar sobre la curiosidad pública en torno a la vida extraterrestre durante sus apariciones en los medios de comunicación relacionadas con el evento cultural más amplio del "Día de la Revelación".

En una entrevista con Stephen Colbert para el programa "The Late Show" de la cadena CBS, Obama rechazó categóricamente las afirmaciones de que el gobierno está ocultando cualquier evidencia legítima sobre vida extraterrestre o naves de otros mundos, según informó The Hollywood Reporter.

Incluso afirmó que una de las cosas que aprendió como presidente de Estados Unidos es que "el gobierno es pésimo guardando secretos". Dijo que, si los extraterrestres son reales, el gobierno tendría dificultades para mantener en secreto las pruebas de su existencia durante décadas.

"Esta idea de las teorías de la conspiración... si hubiera extraterrestres, naves espaciales alienígenas o cualquier cosa bajo el control del gobierno de Estados Unidos que supiéramos, viéramos, fotografiaran, lo que sea... les aseguro que algún tipo que custodiara la instalación se habría tomado una selfie con uno de los extraterrestres y se la habría enviado a su novia para impresionarla. Habría filtraciones", dijo.

Sus comentarios reflejan una postura escéptica más amplia, compartida por muchos científicos y funcionarios de inteligencia.

Tyson dice que las expectativas podrían ser "decepcionantes".

Además de Obama, el astrofísico Neil deGrasse Tyson también se ha mostrado escéptico y anticipa que los archivos sobre ovnis y fenómenos anómalos no identificados (FANI) "serán decepcionantes", argumentando que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.

"La inminente publicación de los archivos del gobierno estadounidense sobre extraterrestres y ovnis es algo positivo, aunque parezca una distracción de otros archivos importantes que todos estábamos esperando que se revelaran. Creo que los archivos sobre extraterrestres serán decepcionantes", dijo Tyson en un artículo de opinión publicado el miércoles por The New York Times, según informó The Hill.

El argumento central de Tyson es simple: a pesar de décadas de rumores, ningún gobierno ha presentado públicamente tecnología extraterrestre verificada ni evidencia biológica. Ha desafiado repetidamente a quienes abogan por la divulgación a que presenten pruebas científicas cuantificables en lugar de basarse en relatos anecdóticos o grabaciones borrosas.

"Tras el desfile de informantes y denunciantes extraterrestres que testificaron bajo juramento ante el Congreso en 2023, 2024 y 2025, ¿qué queda por descubrir? Personalmente, me encantaría que los archivos vinieran acompañados de un extraterrestre de verdad. Vivo, muerto o no muerto. Preferiblemente vivo. ¿Es mucho pedir?"

La insinuación de Trump sobre el archivo OVNI aviva el debate.

El presidente Donald Trump anunció recientemente que el Pentágono planea publicar archivos sobre ovnis "muy interesantes", lo que entusiasmó a los creyentes en ovnis, muchos de los cuales ven las próximas revelaciones como potencialmente históricas.

El 6 de mayo, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que el primer lote de documentos clasificados sobre ovnis había sido entregado a un comité interinstitucional liderado por el Pentágono para su publicación, y agregó que pronto "saldrán a la luz".

A pesar de esto, los escépticos advierten que las expectativas podrían volver a superar la realidad. Según Sean Kirkpatrick, físico y ex oficial de inteligencia de carrera que dirigió la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios hasta 2023, revisó los archivos del gobierno y no encontró evidencia que indicara revelaciones importantes y ocultas sobre los UAP (fenómenos aéreos no identificados).

Según se informa, la oficina está colaborando con la Casa Blanca para divulgar información inédita sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP). "Los lectores no deberían hacerse ilusiones de que vaya a haber algún documento con fotos o entrevistas a los extraterrestres cuando desciendan", dijo. "Porque eso simplemente no existe".

Independientemente de si se demuestra o no la existencia de vida extraterrestre, los ovnis se han convertido en un tema central de la conversación pública. Actualmente, el público exige respuestas a muchas preguntas y la curiosidad crece, lo que garantiza que el debate sobre los ovnis está lejos de haber terminado.