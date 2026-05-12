CARTAGENA, España — Un buque de carga pesado ruso se hundió en el mar Mediterráneo, frente a la costa sureste de España, el 23 de diciembre de 2024, tras una serie de explosiones que las autoridades rusas calificaron de acto terrorista. El hundimiento del Ursa Major, un buque vinculado al Ministerio de Defensa ruso y perteneciente a la denominada flota en la sombra, ha desatado la intriga internacional. Nuevos detalles de la investigación española sugieren que podría haber transportado componentes de reactores nucleares no declarados, con destino a Corea del Norte.

El buque de 9.490 toneladas de peso muerto, construido en 2009 y propiedad de Oboronlogistika, navegaba de San Petersburgo a Vladivostok cuando sufrió daños catastróficos a unas 57-60 millas náuticas de Almería, entre España y Argelia. El servicio de salvamento marítimo español recibió una señal de socorro alrededor del mediodía, informando de que el buque se inclinaba peligrosamente a estribor. Un vídeo captó la dramática inclinación del barco antes de que se hundiera durante la noche.

Catorce de los dieciséis tripulantes fueron rescatados por buques pesqueros españoles, la patrullera Serviola y el buque de rescate Clara Campoamor, y trasladados a Cartagena. Dos tripulantes permanecen desaparecidos. Las autoridades rusas atribuyeron inicialmente el incidente a una explosión en la sala de máquinas, pero el propietario del buque informó posteriormente de tres explosiones distintas en el costado de estribor.

Controversia sobre la carga y acusaciones nucleares

El verdadero contenido del Ursa Major se ha convertido en objeto de especulación. Inicialmente, la tripulación declaró dos grandes grúas portuarias Liebherr y contenedores vacíos. Sin embargo, investigadores españoles, basándose en información publicada por el diario La Verdad a finales de 2025, concluyeron que el buque transportaba carga estratégica no declarada: cascos o componentes para dos reactores nucleares de agua a presión VM-4SG, probablemente destinados a submarinos norcoreanos.

Según informes, las imágenes satelitales y los manifiestos revisados por las autoridades mostraron objetos cubiertos con lonas azules en la cubierta, compatibles con carcasas de reactores en lugar de grúas estándar. Algunos informes sugieren que el destino final podría haber sido el puerto norcoreano de Rason en lugar de Vladivostok, lo que genera preocupación por la proliferación en el contexto de la supuesta cooperación militar de Rusia con Pyongyang.

No se ha publicado ninguna confirmación independiente sobre la presencia de material nuclear, y las autoridades rusas no se han pronunciado sobre las acusaciones específicas. Según informes, aviones estadounidenses de detección de radiación sobrevolaron el lugar del naufragio en los días posteriores al hundimiento, aunque los resultados no se han hecho públicos.

Teorías e investigación sobre el sabotaje

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el propietario del buque calificaron el incidente de terrorismo. Un buque de la armada rusa llegó al lugar poco después del rescate para supervisar las operaciones. Semanas más tarde, se detectaron fuertes explosiones adicionales en la zona, posiblemente durante las labores de recuperación o hundimiento.

Las sondas españolas examinaron los daños en el casco, incluyendo un agujero de 50 centímetros, lo que sugiere un posible impacto externo de un torpedo supercavitante de alta velocidad o una mina magnética. Este tipo de armas son poseídas por un número limitado de naciones, entre ellas Estados Unidos y algunos aliados de la OTAN. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad y los funcionarios occidentales no se han pronunciado públicamente sobre su posible participación.

El Ursa Major estaba sujeto a sanciones estadounidenses por apoyar la logística militar rusa. Su operador tiene vínculos con el transporte de equipo para el Ministerio de Defensa, lo que añade un componente de sensibilidad geopolítica. Fuentes de inteligencia ucranianas insinuaron que el barco podría haber estado involucrado en el traslado de material militar desde Siria tras la caída del régimen de Assad.

Contexto más amplio y riesgos de la flota paralela

El hundimiento pone de relieve los peligros que acechan a la flota clandestina rusa: buques obsoletos, a menudo con un mantenimiento deficiente, utilizados para eludir las sanciones occidentales sobre el petróleo y los envíos militares. Expertos en seguridad marítima señalan un aumento de los incidentes con estos buques en medio de las crecientes tensiones por Ucrania y las alianzas globales.

Se expresaron preocupaciones medioambientales por la posible contaminación derivada del fuelóleo pesado y cualquier carga peligrosa, aunque no se registraron derrames importantes. Los restos del naufragio se encuentran en aguas internacionales a una profundidad considerable, lo que dificulta las labores de salvamento y las inspecciones posteriores.

Un año y medio después, el caso sigue acaparando titulares, ya que nuevos informes reavivan las dudas sobre las transferencias encubiertas de tecnología. CNN y otros medios han destacado el episodio como un punto crítico en los esfuerzos por frenar la proliferación nuclear entre Rusia y Corea del Norte.

Reacciones e implicaciones

Moscú ha exigido una investigación exhaustiva y ha acusado a partes no identificadas de sabotaje. España cooperó con los diplomáticos rusos en el rescate de la tripulación, pero ha compartido información pública limitada sobre la investigación del cargamento. Los miembros de la OTAN se han mantenido discretos, centrándose en cambio en la seguridad marítima general en el Mediterráneo.

El incidente pone de relieve las vulnerabilidades de las rutas marítimas mundiales y las dificultades para controlar los flujos de tecnología de doble uso. Los analistas advierten que, si efectivamente había componentes nucleares a bordo, el hundimiento podría haber evitado un riesgo significativo de proliferación, aunque a costa de una posible escalada en las tácticas de guerra naval híbrida.

Para las familias de la tripulación desaparecida, la tragedia sigue siendo algo personal en medio de la vorágine de teorías de espionaje. Los sindicatos marítimos han exigido mayor transparencia y protección para los marineros atrapados en conflictos geopolíticos.

Mientras las investigaciones continúan discretamente, el Ursa Major se suma a una creciente lista de misteriosos incidentes marítimos vinculados a la rivalidad entre grandes potencias. Ya sea por una falla del motor, cargas internas o un ataque externo que provocaron el hundimiento, la historia completa podría permanecer sumergida con los restos del naufragio; sin embargo, las nuevas revelaciones aseguran que el misterio siga acaparando titulares internacionales.

Este episodio sirve como un crudo recordatorio del opaco mundo del transporte marítimo autorizado, donde las cargas declaradas pueden enmascarar envíos estratégicos y los viajes rutinarios pueden terminar en explosiones y acusaciones de terrorismo en alta mar.