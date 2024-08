La cantante neoyorquina Mariah Carey vivió una pesadilla el pasado fin de semana, cuando un giro drástico de la vida sufrió la pérdida de su mamá, Patricia Carey, y de su hermana, Alison, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas de tan desgarradores sucesos.

La noticia fue dada a conocer por la propia artista en un comunicado que le hizo llegar al portal TMZ: "Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre este fin de semana. Tristemente, en un giro trágico de los acontecimientos, mi hermana también perdió la vida el mismo día", se lee en el texto con el que confirmó la triste noticia.

Así sonaron madre e hija cuando unieron sus talentos

La muerte de la mamá y la hermana de Mariah Carey revivió la relación de idas y vueltas que la ex de Luis Miguel tuvo con sus seres queridos, en especial su mamá Patricia con la que tuvo sus encontronazos y diferencias, aunque también nos regalaron muy emotivos momentos juntas.

Uno de los más recordados es aquel épico dueto que Mariah hizo con su mamá en la canción 'O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus', en 2010. Fue un momento inolvidable que suele ser recordada en las plataformas digitales y las redes sociales, más ahora con este momento oscuro de la muerte de Patricia. Esta magistral interpretación sigue en la memoria de los fans y de aquellos que no lo son, pero que sí reconocen el talento de la artista de 55 años y de su progenitora, quien sin duda se lo heredó.

Mariah es reconocida como la cantante navideña por excelencia y su gusto por esta temporada festiva no fue obra de la casualidad. Su mamá Patricia fue la gran responsable de que su amor por la Navidad alcanzara otra dimensión.

"Ella es quien realmente me hizo ser tan festiva en Navidad", confesó Carey en una entrevista, quien recordó que desde los tres años su mamá le cantaba el tema 'Rigoletto' de Verdi.

Patricia contaba con habilidades únicas para la ópera y el canto

La canción en cuestión, que formó parte del álbum 'Merry Christmas II You', nos permitió atestiguar una faceta que muchos desconocíamos de Patricia, aunque a otros tantos no los sorprendió ni tantito, pues hay que recordar que fue cantante de ópera y también coach vocal. Antes de su retiro formó parte de la New York City Opera, por lo que contaba con una voz angelical de envidiar, tal y como su propia hija lo destacó en su momento:

"Mucha gente ya sabe que mi madre es una cantante de ópera de formación, así que supongo que era solo cuestión de tiempo para que las dos grabáramos juntas. Hacer 'O Come All Ye Faithful' y El coro de 'Hallelujah' parecía un vehículo perfecto para nuestras dos voces, que son muy diferentes en términos de estilo. Fue una experiencia encantadora estar juntas en el estudio y estoy muy feliz de tener esto documentado por el resto de mi vida", declaró Mariah en su momento en una entrevista que concedió a Jasmine Dotiwala.

Fans la reconocieron y despidieron con mucha nostalgia

Aunque no llevó su relación con la música a otro nivel, ese no fue un impedimento para que Patricia Carey nos dejara este tipo de obsequios, lo cuales, estamos seguros, perdurarán hasta la posteridad, a tal grado que el tema subido a YouTube, el 8 de diciembre del 2010, ya cuenta con alrededor de 6 millones de reproducciones, algo que no cualquiera se puede dar el lujo de presumir y las cuales se incrementaron todavía más tras su muerte.

"Nos sentimos bendecidos y felices de escucharte cantar con tu hija Mariah Carey", "Gracias por el increíble regalo de la música, Madre Patricia! Tu influencia ha traído a Mariah a este mundo. Que descanses en paz ahora", son solo algunos de los recientes comentarios que ha registrado su video de YouTube.

Así fue la dura relación entre madre e hija

Mientras hoy por hoy sus corazones están unidos tras la sorpresiva partida de Patricia Carey, la relación entre madre e hija no siempre fue la mejor y así quedó evidenciado en repetidas ocasiones cuando sus diferencias vieron la luz y dieron muchísimo de qué hablar en los medios.

En su autobiografía de 2020, "The Meaning of Mariah Carey", la cantante describió su vínculo como una "cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción." A pesar de su pasado difícil, Mariah y Patricia lograron mantener una relación, reconociendo Carey que su madre hizo lo mejor que pudo y expresando su amor duradero por ella, pues hay que recordar que sus padres decidieron divorciarse cuando la pequeña Mariah tenía tan solo 3 añitos.