La cadena Univision presentó la lista de nominados para la edición de 2025 de Premios Juventud, que por primera vez en la historia se celebrará fuera de territorio estadounidense. La gala tendrá lugar el 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá.

Danny Ocean y Bad Bunny, frente a frente

La gran sorpresa de esta edición es Danny Ocean, quien alcanzó seis nominaciones en categorías como Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Canción Pop/Rítmica, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum Pop, Tropical Hit y Afrobeat Latino del Año. El artista venezolano empata con Bad Bunny, el máximo referente de la música urbana, que también lidera con seis candidaturas en apartados como Artista del Año, Mejor Álbum Urbano y Mejor Canción Pop/Urbano.

Este duelo marca un momento histórico: Danny Ocean entra por primera vez al grupo de artistas con más nominaciones, compitiendo directamente con uno de los gigantes de la industria.

Peso Pluma y la fuerza mexicana

Entre los artistas más nominados también destacan Peso Pluma, Netón Vega, Carín León Anitta y Emilia, con cinco nominaciones cada uno. La presencia de músicos mexicanos se consolida, con categorías específicas como Mejor Canción Música Mexicana Alternativa y Mejor Canción Mariachi, además de la inclusión de Afrobeat Latino del Año, que refleja nuevas fusiones sonoras.

Ocho categorías nuevas y mirada digital

La edición 2025 introduce ocho nuevas categorías, incluyendo Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, Podcast del Año, #GettingReadyWith (para creadores de belleza y moda) y POV Futbolero, que premia contenido viral hecho por fanáticos del fútbol.

El número de categorías digitales y de redes sociales se duplicó, de cuatro a ocho, mostrando cómo Premios Juventud se adapta a las tendencias de la generación conectada.

Una edición histórica en Panamá

La ceremonia se realizará en el Centro de Convenciones Figali de Panamá, en el marco del Mes de la Herencia Hispana. Es la primera vez que los premios salen de Estados Unidos, un paso que subraya la apuesta de TelevisaUnivision por acercarse más al público latinoamericano,

Premios Juventud 2025 - Principales nominados

Líderes en nominaciones (6):

- Bad Bunny

- Danny Ocean

Con 5 nominaciones:

- Anitta

- Beéle

- Carín León

- Emilia

- Myke Towers

- Netón Vega

- Peso Pluma

Con 4 nominaciones:

- Becky G

- Camilo

- Fuerza Regida

- Grupo Frontera

- Kapo

- Karol G

- Maluma

- Natti Natasha

- Oscar Maydon

- Ovy On The Drums

Nuevas categorías destacadas:

- Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

- Mejor Canción Pop/Rítmica

- Afrobeat Latino del Año

- Podcast del Año

- #GettingReadyWith

- #ModoAvión

- Stream que Nos Pegó

- POV Futbolero

Ceremonia:

- Fecha: 25 de septiembre de 2025

- Lugar: Ciudad de Panamá

- Transmisión: Univision, UniMás, Galavisión, ViX