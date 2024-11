La leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo continúa expandiendo sus experiencias fuera del balompié y ahora pretende incursionar en el mundo de los videojuegos al participar en una "resurrección" de la inolvidable franquicia de juegos de pelea, 'Fatal Fury', que tuvo primera presentación en 1991 y que parecía muerta con su último título presentado en 1999 llamado 'Fatal Fury: Mark of the Wolves'.

Ahora, en abril de 2025, verá la luz una nueva edición que llevará por nombre: 'Fatal Fury: City of the Wolves', continuando su historia 26 años después.

Para contribuir a incrementar la popularidad del juego y para calar en las nuevas generaciones los creadores de Fatal Fury recurrieron a Cristiano Ronaldo, que publicó un adelanto en sus redes sociales sobre la alianza y del cual derivaría en que CR7 se convierta un personaje que se puede manipular en el videojuego.

El adelanto dista del universo en el que se desarrollan los combates, al mostrar una cancha de fútbol que poco a poco va revelando el nombre del vigente delantero del Al-Nassr en el fútbol de Arabia Saudita, para posteriormente ingresar a los camerinos, donde se aprecia una figura que golpea desde el interior de una especie de contenedor.

En ningún momento aparece la figura de Cristiano Ronaldo como personaje jugable, pero su mención en el clip adelanta que en los próximos meses podría haber una continuación del video donde sí aparecería el goleador y seguramente también podría verse un adelanto del gameplay.

Sin embargo la experiencia del Bicho en los videojuegos no se limita solo a aparecer en entregas como EA FC (anteriormente FIFA) o E-Football (Pro Evolution Soccer), sino que además en el pasado también fue imagen de la franquicia de juego móvil Free Fire, colaborando en el lanzamiento del modo de juego 'Operation Chrono' a finales de 2020.

La suma de Cristiano Ronaldo a la nueva entrega de 'Fatal Fury' sería parte de una serie de sorpresas que los creadores del videojuego han preparado para los acérrimos fanáticos de la saga, sobre todo para aquellos que no quedaron complacidos o se aburrieron del exitoso spin-off de la serie 'The King of Fighters', que a la fecha lleva un total de 15 ediciones lanzadas en PC y consolas de nueva generación como PS5 o Xbox Series X.

¿Qué gana Fatal Fury al incluir a Cristiano Ronaldo en el videojuego?

El usar a una figura mundialmente conocida como Cristiano Ronaldo busca maximizar el impacto del lanzamiento de Fatal Fury, especialmente por el alcance de CR7 en las redes sociales.

En el caso de X (antes Twitter), dónde hizo el anuncio, Ronaldo acumula más de 110 millones de seguidores, lo que se tradujo en que su publicación alcanzara en menos de 24 horas casi 40 millones de cuentas, que se traducen en visibilidad y reservas anticipadas por parte de fanáticos que desconocían el regreso de 'Fatal Fury' a los videojuegos.

Esta estrategia no es nueva y ha sido implementada anteriormente por otros títulos como 'Call of Duty', que recientemente presentó una colaboración en 2023 con Lionel Messi y Neymar Jr. para que su aspecto se vendiera dentro de la tienda virtual y pudiera ser usado por los jugadores.

Además, otras entregas rivales de 'Fatal Fury' como 'Mortal Kombat' han optado a través de los años por adquirir los derechos de personajes de películas o series populares y ofrecerlos como personajes jugables y regalar una experiencia diferente.

Los últimos ejemplos de ello fue cuando 'Mortal Kombat' añadió a personajes recordados de Hollywood como Terminator o RoboCop, u otros protagonistas como Homelander de la aclamada serie de Amazon Prime Video, 'The Boys' y hasta el mismo Kratos, del videojuego de mitología griega y nórdica 'God of War'.