Doc Harris, la icónica voz detrás de la narración en inglés de 'Dragon Ball Z', ha fallecido. Tenía 76 años.

Harris, cuyo nombre real era Gilbert Auchinleck, fue reconocido por su trabajo como narrador en más de 200 episodios de la amada serie de anime desde 1996 hasta 2003. Su fallecimiento fue reportado por 'Broadcast Dialogue' el lunes 7 de octubre, tras complicaciones derivadas de una cirugía menor que se sometió el mes pasado.

Harris ganó gran reconocimiento por su voz distintiva y su memorable narración.

Los fans recuerdan con cariño su frase final: "Nos veremos la próxima vez en Dragon Ball Z", la cual se volvió sinónimo de los momentos culminantes de la serie.

Un fan en Reddit rindió homenaje a Harris diciendo: "Su voz era lo único que podía hacer que la frase de 'enviar a alguien a otra dimensión' en lugar de matarlo sonara realmente épica". Sus contribuciones al programa ayudaron a definir la experiencia para las audiencias de habla inglesa y dejaron una impresión duradera en generaciones de seguidores.

Harris comenzó su carrera bajo el nombre de Gilbert Auchinleck, pero adoptó el seudónimo Doc Harris durante su tiempo como disc jockey en Vancouver en las décadas de 1960 y 1970. Posteriormente, se adentró en el mundo de la actuación de voz, donde construyó un impresionante portafolio.

Además de su trabajo en 'Dragon Ball Z', Harris prestó su voz para varios dibujos animados, videojuegos e incluso tuvo una aparición especial en 'The X-Files'.

Entre sus otros créditos notables, Harris fue el narrador de 'Captain N: The Game Master' y también participó como actor de voz en 'My Little Pony: Friendship is Magic'. Su papel como narrador de 'Dragon Ball Z' fue asumido posteriormente por Kyle Hebert, quien también interpretó al personaje de Gohan en episodios posteriores.

Mientras los fanáticos lamentan la partida de Harris, la nostalgia por 'Dragon Ball' continúa con el próximo lanzamiento de 'Dragon Ball Sparking! Zero', un nuevo juego de lucha programado para el 11 de octubre de 2024.