Un nuevo drama llega a la novela entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se ha hecho presente. Tras algunos meses en medio de una batalla legal, Valeria Marín, la actual pareja de Gil, se ha pronunciado ante la lamentable situación que el argentino se encuentra atravesando con su expareja.

En esta ocasión, Marín arremetió en contra de la venezolana sin ningún tipo de piedad. En una publicación del famoso programa 'El gordo y la flaca' a través de instagram, se dio a conocer las palabras que la conductora de televisión le habría dedicado a la madre del hijo menor de su actual novio.

En la publicación se da a entender cómo Marín responde a las declaraciones hechas por Sousa donde alega que la gente defiende la versión de Julián porque es la única que conocen. Ante esto, Valeria declara que es así porque la venezolana nunca ha ofrecido su propia versión de todos los hechos y cómo llegó hasta el pleito legal.

Marín asegura que fue la misma Marjorie la que decidió alejar a Matías, el hijo entre ella y Gil, de su padre y que no fue una cuestión de desinterés de parte del argentino. Del mismo modo, aprovechó a señalar que lo más grave de la situación es que el más afectado de todo esto es el pequeño.

"Ella decidió quitarle la oportunidad a Julián de ser padre de Mati. Aquí no hay victimización de una 'madre soltera'. Aquí todo fue una decisión tuya de hacerte cargo tú sola; así lo elegiste. La única víctima aquí es el nene", declaró Marín en contra de toda esta situación.

De igual forma, destacó que durante toda su relación con Gil ha sido discreta con respecto a este tema porque sabe que es simplemente la pareja del modelo y actor, pero que es algo que no puede soportar más.

Ante esta situación, Gil se hizo presente en los comentarios de la publicación. El argentino agradeció las palabras de su pareja y aseguró que Valeria es una de las personas que más lo ha apoyado y que ha esperado ansiosa el reencuentro entre él y su pequeño hijo.

A pesar que la ruptura entre Julián y Marjorie se dio en 2017, sigue siendo un drama de nunca acabar. Los motivos de la separación nunca quedaron muy claros. Mientras el argentino declaró que la relación con su exsuegra no era la mejor y se mencionaron problemas con el alcohol, la venezolana sostuvo que la gente no debería de creer todo lo que leen y escuchan.

Gil y de Sousa empezaron una batalla legan por la patria potestad de Matías, el hijo de ambos, en enero de 2020. Un par de meses más tarde, en octubre del mismo año, se dio a conocer que el modelo y actor habría perdido el caso a lo que aseguró "No la perdí, me la arrebataron, me la robaron".

Aunque muchos hablaban de un posible reencuentro entre el pequeño y su padre, las nuevas declaraciones de Marín podrían indicar que eso está muy lejos de ocurrir.