El crossover que existe pero no sabía que necesitábamos. Así se puede describir como el fútbol y la música se unen nuevamente gracias a dos de sus máximos exponentes: Lionel Messi y Bad Bunny. El par protagoniza la nueva campaña publicitaria de Adidas con una colaboración de dos modelos de zapatos de uso casual y de fútbol que desde que se anunciaron han revolucionado internet.

Lo mejor es que ya hay precios y fecha, con suficiente tiempo para pedirlos o regalarlos para Navidad. Eso sí, tienes que ponerte manos a la obra YA.

Un video colgado en las cuentas de Bad Bunny y Messi revelaron uno de los trabajos más especiales que ha realizado Adidas, que ven al cantante urbano y al futbolista juntos mientras escriben cartas dedicadas de uno para el otro.

Lo más especial de la publicidad reside en los textos de las cartas, en un repaso por la carrera de ambos que ha tocado millones de vidas y que comparten varias similitudes.

"Este país no sería el mismo si hubieras nacido en otro... Tuvimos suerte, mucha suerte. Cada año nacen 130 millones de personas y como tú seguro no volverá a nacer nadie. Dicen que llenaste cientos de estadios solo para llevar nuestra bandera a lo más alto. Porque talento tienes mucho, pero mantenerse tantos años en la cima, eso es para muy pocos", es parte de lo que se oye en la interacción entre Messi y Bad Bunny, con frases que podrían referirse a la carrera del Conejo Malo como del 10 de la selección de Argentina.

A medida que pasan las imágenes se ven escenas de la vida diaria de Messi y Bad Bunny, protagonizando goles y festejos en el terreno de juego mientras que el puertorriqueño destaca en conciertos y festivales.

"Nunca, pero nunca, te dejaremos solo porque el amor del pueblo tiene más valor que cualquier moneda. Ya no hay más que decir, tú nos has dado todo. Gracias", cierra el video.

Un video viral

Como era previsible la publicación explotó las redes, acumulando más de 550.000 likes en poco más de tres horas de haber sido lanzada, mientras que los comentarios contaron con la presencia de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, el propio Benito Antonio, Spotify Argentina, el rapero PJ Sin Suela, y el animador deportivo español Cristobal Soria, entre otros.

Los seguidores habituales de ambos también expresaron su sentimiento por la campaña, lo que hizo que se leyeran muchas referencias a que se habían juntado los GOAT, siendo esta una referencia a Greatest of All Time (el mejor de todos los tiempos).

¿Cuándo se pueden comprar y cuánto cuestan?

En cuanto a la colaboración se hace promoción a dos clásicos casuales y deportivos como lo son los Adidas Gazelle y los F50. Los primeros regresan para el relanzamiento al igual que los tacos de fútbol, que han formado constantemente parte en la carrera de Messi como futbolista profesional.

Según reportes, los Adidas Gazelle cuestan 180 dólares, mientras que la edición jugador de los F50 costarán 399,39 dólares. Los zapatos salen a la venta este sábado en la aplicación de Adidas para teléfonos celulares, pero desde YA te debes reistrar en la aplicación para poder entrar a la rifa que se hará para escoger a los que pueden adquirirlos.

Aunque la colaboración se hizo pública este 21 de septiembre ya Messi había revelado cómo lucían los zapatos de fútbol durante la goleada de este fin de semana del Inter Miami 6-2 al New England Revolution, con el argentino marcando tres goles y festejando como Hawkeye del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por si fuera poco el partido también tuvo carácter especial porque con el triunfo el Inter Miami rompió el récord de más puntos durante la temporada regular de la MLS, con lo que alzaron el trofeo Supporters' Shield y recibieron de la mano del presidente de FIFA, Gianni Infantino, la invitación formal al Mundial de Clubes 2025.

Para Bad Bunny, la oportunidad de haber trabajado con Messi seguro representa un sueño cumplido, debido a las decenas de referencias sobre el jugador que ha incluido en las letras de sus canciones.

La más famosa y que tiene validez hasta el día de hoy la cantó en su primer lanzamiento 'Tu No Vive Así', con Arcángel, donde hace un juego de palabras con la frase: "no he metido un gol, pero tengo a Cristianos orándole a Messi".