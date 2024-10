Hace 13 años Danilo Carrera tuvo su primera oportunidad como actor. El artista ecuatoriano hizo sus primeros pininos en la actuación como parte del elenco de la telenovela de Telemundo 'Relaciones Peligrosas'. Este 2024 regresó, pero como protagonista de 'Sed de Venganza', la nueva producción de la cadena en horario estelar.

"Este es, al día de hoy, el proyecto más importante de mi carrera", dijo Danilo en una entrevista con ENSTARZ ¡Latino! Lo que le parece más "lindo" de la experiencia es que se ha encontrado "con la misma gente".

Dejó Telemundo con 20 o 21 años y ahora regresa "con 35, ya siendo un hombre con una carrera establecida. ¡Ya a soy un señor grande!". Con la sonrisa en los labios y un brillito divertido en los ojos . "Fue bonito porque veía el cariño de esta gente a la que no veía muchos, en más de 10 años, o los que me encontré tal vez alguna vez en un restaurante o en una fiesta. Y, ahora, volver a trabajar con ellos, sentirme arropado en familia. Es increíble que mucha de la gente con la que empecé en el 2011, el 16 de noviembre del 2011 a grabar mi primera novela 'Relaciones Peligrosas' está ahora en 'Sed de Venganza'.

El regreso de Danilo Carrera a Miami

Hace casi dos años el actor sorprendió a todos cuando anunció que cerraba su carrera y dejó México, cuando era uno de los galanes más cotizados de la televisión de aire de habla hispana.

"Cuando mi mamá se enferma, mi prioridad era estar con ella", recordó Danilo al hablar del momento en el que decidió regresar a Miami para acompañar el tratamiento de cáncer de Elsita Huerta. "Tenía muchas cosas pendientes en México y sí, dejé la actuación y estuve un año y medio sin trabajar, sin actuar, para poder estar con ella, para poder tener tiempo con ella".

Esa decisión implicó vender todo lo que tenía en México, su casa, sus autos, sus muebles. "Mi vida completa", indicó. Incluso su carrera, pues no tenía nada esperando por él en Miami. Fue "un salto al vacío por la mejor razón de todas, el amor".

Ahora vive con sus padres y les atiende. Come con ellos, sale con ellos. Aunque dice tener a alguien por ahí, las citas más importantes son las salidas con sus papás. "Ha sido lindo, difícil, raro y gratificante", afirma. "Todo ha valido mucho la pena" y no solo porque su mamá ya está en remisión, sino por el tiempo que han compartido como adultos.

El regalo de Telemundo

Como un pago del universo por su dedicación y amor a su familia, los ejecutivos de Telemundo tocaron a su puerta sin que él moviera un dedo.

"Cuando Telemundo me llama, es como una bendición y por eso este es el proyecto más que más cosas me ha dejado en mi vida", reflexiona. "Cuando me dijeron 'hay un trabajo aquí en Telemundo y está a siete minutos de tu casa' sentí que era un regalo de Dios. O sea, no tengo otra manera de verlo".

Su personaje tiene dos nombres. Uno Francisco Ramírez, el real, y el otro es Emilio Montenegro, el que debió crearse, después de creer haber sido acusado de una violación.

"Él ha sufrido, tuvo que irse y dejar a su familia, dejar al amor de su vida y regresa 10 años después, reivindicado ya con este éxito, con dinero. Quiere buscar justicia de quien fue la persona que le hizo tanto daño. Y se encuentra con un presente que no le gusta nada porque el amor de su vida se va a casar con otro porque su familia ya no está y sobre todo porque hay solamente un camino para descubrir la verdad. Y ese camino es una mujer guapísima y muy complicada", cuenta, en referencia a Fernanda, su co-protagonista interpretada por Isabella Castillo.

La historia de 'Sed de Venganza' es complicada y apasionante. Nada es lo que parece, con excepción del suelo de Francisco de volver con su amor (Alexa Ramírez).

Así como en la telenovela nada es lo que parece, Danilo Carrera quiere que la gente reflexione sobre cómo asumen cosas de la vida de los artistas:"Yo pasé de ser el tipo más odiado de México. ¿Cómo deja México que se cree que se va a vivir a Miami? Sí, México es mejor y después pasé a ser el tipo más querido. Ay, qué lindo. Dejó todo por su madre. Entonces te digo, la gente no sabe realmente lo que pasa en tu vida hasta que. Hasta que. Pues van saliendo todas las verdades. Y este proyecto para mí la verdad es que es el proyecto más que más me ha recompensado en mi vida".

La guinda en el pastel fue la conducción de los Latin Billboard el fin de semana pasada. Ahora todo está "excelente" en la vida de Danilo. ¿Y el amor? por ahora se lo reserva, pero ya tiene planes de disfraz de Halloween y es uno que se usa en pareja...él dijo que ya tiene. Pero hasta ahí.