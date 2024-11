Recordatorio a toda mi gente de 🇺🇸 hoy puedes votar temprano y el martes es el día de las elecciones. No te quedes sin votar



Reminder to all in the 🇺🇸 You can vote early today and Tuesday is Election Day. It’s a privilege so let your voice be heard ❤️🤍💙 pic.twitter.com/6YrqtqgIpk