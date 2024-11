Durante los 10 años que tiene de pareja con Sebastián Rulli, la actriz francomexicana Angelique Boyer ha tenido que lidiar con la pregunta: "¿Cuándo serás madre?", y aunque en diferentes oportunidades ha tratado de evitar el tema, finalmente rompió el silencio.

La protagonista de telenovelas icónicas y la serie 'El Extraño Retorno de Diana Salazar', abrió su corazón como nunca antes.

"El tiempo ha hablado por nosotros. Muchas preguntas se hacían, si dudaban de nuestra relación, creo que el tiempo ha hablado por nosotros y ya hay más confianza porque llevamos diez años, hace cinco años no era lo mismo", expresó la artista en una entrevista con Jomari Goyso, el conductor y experto en moda de la cadena TelevisaUnivision.

La entrevista, transmitida en Despierta América, fue franca y fuerte. En ella, Angelique aclaró que no verán un hijo de ellos, ni siquiera en el futuro, pues aunque en su momento contemplaron la posibilidad de congelar óvulos, luego desistieron porque como pareja no planean ser padres ni ahora, ni después.

"Sí, lo he pensado y no lo he hecho, sinceramente porque creo que la decisión está tomada", comentó, descartando cualquier posibilidad de quedar embarazada en el futuro.

Tampoco se verá vestida de novia al lado de Rulli, a menos que sea en alguna telenovela o serie.

"No, no me veo casada, es que no necesitamos pasar por un trámite. Yo todos los días lo enamoro y él a mí, todos los días porque eso es amor, porque quiero estar con una persona que no me necesite, pero me quiera para todo", concluyó.

En diferentes oportunidades, Rulli, quien es papá de ha manifestado su apoyo a su actual pareja de no tener hijos ni casarse, pues para él tampoco es una necesidad.

El amor y la ficción

Sebastián y Angelique se conocieron en las grabaciones del icónico melodrama 'Teresa', mismo que protagonizaron y que flechó a ambos corazones pese a que cada uno estaba comprometido.

Poco tiempo después, unieron sus vidas y también siguieron trabajando juntos en historias como 'Lo que la vida me robó', 'Tres veces Ana', 'Vencer el pasado', entre otras.

En la actualidad, y luego de una década como novios, se consolidan como la pareja más querida de la televisión mexicana y actúan juntos en 'Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus'.