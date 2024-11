La artista mexicoamericana Becky G tuvo su primera presentación en el legendario Fillmore de la ciudad de Miami. Esa vez, se presentó como telonera del concierto de Austin Mahones. Diez años después no solo llenó el teatro como artista principal, sino que estaba patrocinada por el gigante de comunicaciones Verizon.

Para ella, fue cerrar un círculo y avanzar hacia una nueva etapa. También fue mirar hacia atrás y apreciar el camino recorrido, buscando su "voz como mujer".

Becky G celebra su camino

En la antesala de su concierto, mientras la esperaba un lleno total, Becky conversó en exclusiva con ENSTARZ ¡Latino! y The Latin Times. "Para mí es muy especial estar en una locación tan icónica como The Fillmore. Nunca me ha tocado headlining show aquí. Doy gracias por tener mi propio concierto acá, donde abrí para un artista de MTV (Mahones) cuando tenía 15 años. También después (fui telonera) para Jose (J Balvin). Entonces, estoy feliz de estar aquí".

En la mañana, había sido parte de la entrega de los galardones a Leading Ladies de la música latina. "Todo el proceso ha sido una labor of love (una labor de amor)", dice al hablar de los 10 años que la llevaron al momento en el que está.

Ese momento también incluye su más reciente disco, 'Encuentros', el más ambicioso de su carrera y la culminación del acercamiento hacia sus raíces mexicanas que comenzó con 'Esquinas', su disco anterior.

"Fue un gran esfuerzo. Un proyecto así nomás te cuesta dinero, te cuesta tus emociones, tu energía, te cuesta, tus intenciones, tu tiempo. Pero para mí no es nada. O sea, dar mi tiempo, dar mi pasión, dar mis historias, dar mi todo a mi arte, a mi música", afirma.

Además, me he divertido mucho y siento que lo puedes sentir en la música", espera. Y sí, no solo se siente en las 16 canciones de 'Encuentros', sino en el escenario. El concierto fue una explosión de talento, amor y orgullo. Lágrimas y risas.

Gran parte de la emoción no solo viene de un público que la vio crecer, sino de la evidente conexión de Becky con sus raíces, que acaricia cada nota, cada movimiento, cada pulgada de la escenografía y hasta cada pieza de su vestuario.

"Obviamente, sí, me han visto crecer todos estos años y como artista he brincado de diferentes géneros a género, a género. Pero regresar a mis raíces y crear música, que es música mexicana, que obviamente está inspirada en mi niñez, de mi familia, de mi cultura, es otra cosa. Es diferente", indicó.

En ese proceso, Becky G también le ha dado la mano a varios talentos emergentes en la música, entre los que se destacan, nada más y nada menos que Bad Bunny y Peso Pluma, los dos mayores exponentes masculinos de la música latina a nivel mundial.

Y es que si hay alguien que tiene ojo para descubrir quiénes serán las próximas estrellas de la música latina, esa es Becky G. La artista mexicoamericana fue la primera no urbana en grabar con Bad Bunny (¿Quién se acuerda de 'Mayores'?) y la primera ya mainstream en no solo grabar con Peso Pluma, sino en llevarlo al cotizado y codiciado festival de Coachella, donde hace dos años interpretaron su éxito 'Chanel'.

Con la modestia que la caracteriza, Becky rechaza las afirmaciones de que fue ella quien les dio el gran empujón en sus carreras. "Yo soy fan de la música, todo tipo de música. Hay un mundo de underground music en donde yo los descubrí. Yo era fan de ellos, entonces fue como una colaboración , un intercambio", indica.

La próxima gran estrella de la música latina

Becky tiene cuatro colaboraciones en 'Encuentros'. Una de ellas es 'Besándote' con Oscar Ortiz, el hermano menor de Gerardo Ortiz y una fuerza emergente en el regional. También está 'Mercedes' con Óscar Maydon, el artista que tiene hoy por hoy el número uno del regional mexicano.

Los dos han dejado de ser promesas y ya se han ganado importantes espacios.

Pero ante la pregunta de quién será el próximo en ser destacarse los ojos le brillan. Becky menciona a Tito Doble P, el primo de Peso Pluma, con el que tiene el tema 'Crisis'. "Tito es una bestia- Game Over", dice con emoción. "La canción no sería lo mismo sin él".

Sin embargo, la ternura la guarda para Delilah. "Esa niña es un gozo tan grande, es una niña tan chiquita como yo era. Me recuerda mucho a mí de cuando yo comencé, así que yo diría que ella es la próxima. Sin duda", afirma.

Esa pasión por la cultura latina, sus raíces mexicanas y sus fans está plasmada en los conciertos de la gira de Becky G y fue lo que la llevó a la relación con Verizon. La empresa ha desarrollado una estrategia importante para llegarle al público latino. Parte de ella ha sido la serie de conciertos 'Verizon Access Concert Series'. Los primeros fueron los de Xavi y Becky G. "Obviamente, estoy de gira y con ellos pude hacer cosas más interesantes con mis fans, que se sienten como una experiencia y no como un show regular. Creo que arrasamos", expresa. Y sí, ¡arrasaron!