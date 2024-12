La actriz mexicana Sofía Castro y el empresario de hotelería Pablo Bernot contrajeron matrimonio en un exclusivo resort de la ciudad mexicana de San Miguel de Allende, acompañados de sus padres, hermanas, parientes y amigos queridos.

Te puede interesar: Sofía Castro adelanta sus planes para la luna de miel

Esa sería una introducción perfecta si la novia no fuera una mujer a la que el público vio crecer ante las cámaras, desde que estaba en la barriga de su mamá, la actriz y exprimera dama mexicana Angélica Rivera, mejor conocida como "La Gaviota". O si su papá no fuese José Alberto "El Guero" Castro, uno de los productores de telenovelas más exitosos de América Latina y hermano de la legendaria Verónica Castro.

En pocas palabras, la ceremonia religiosa que unió a Sofía y a Pablo fue de esas que inspiran cuentos de hadas, si las historias mágicas y felices se escribieran en tierras áridas y decoraciones coloridas como las del estado mexicano de Guanajuato.

Se ha hablado de que los festejos, que comenzaron el jueves en la noche y se extenderían durante cuatro días, tendrían un costo estimado de un millón 300 mil dólares, pero incluso ese precio exorbitante se quedó corto para reflejar la belleza y la emoción de la ceremonia.

La boda de Sofía Castro

Pablo y Sofía se habían casado por el civil hace casi tres meses. Esa primera ceremonia en la Ciudad de México fue marcada por el hecho de que su madre la caminó hacia la gran mesa de manteles largos, donde la esperaba su novio.

Esta vez fue el papá de la novia el encargado de acompañarla hasta el altar. El Guero Castro lloró prácticamente desde que se bajó del hermoso carruaje que los llevó desde el hotel al espacio donde se realizaría la boda. Verlo con su Sofi del brazo fue conmovedor.

Sofía Castro llega al altar junto a su padre, José Alberto ‘El Güero’ Castro. pic.twitter.com/yFnl04za6a — Programa Hoy (@programa_hoy) December 1, 2024

Sofía se veía como una princesa en su traje de corte princesa. y el cabello recogido en un descomplicado moño. "Siempre soñé con un vestido así para casarme, hecho a la medida por Óscar de la Renta, el diseñador de mis sueños. Desde que era niña sabía exactamente cómo quería verme ese día", dijo Sofía a la revista Elle México."

Confeccionado en un delicado encaje floral tridimensional y tul, el diseño destaca por su escote bardot, mangas translúcidas de encaje", destacó la firma de alta costura. El velo y la cola, rozan el suelo y inspiran la ilusión de que la novia iba flotando.

El novio usó un smoking con la chaqueta color vainilla, perfecto para la tarde y capturar la hermosa luz del atardecer que fue cayendo al terminar la ceremonia.

Entre los invitados se destacaron las actrices Regina Blandón, Irina Baeva, Grettel Valdez y Fiona Palomo.

Aquí, las mejores fotos y videos del matrimonio religioso de Sofía y Pablo

😍 ¡Nada mejor que casarse con tu mejor amigo y #sofiacastro lo logró! 💍

Así fue como resplandeciente festejó la pareja el haber unido sus vidas. Dichosos y emocionados #sofiacastro y #pablobernot han contraído matrimonio 🥰 pic.twitter.com/E9GHWpmmE8 — Panorama del Heraldo (@PanoramaHeraldo) December 1, 2024

Al terminar la ceremonia, los novios posaron para las fotos.

Y luego abrieron la pista de baile de la boda al ritmo de la canción 'You Are My First, My Last, My Everything ' de Barry White.