A más de 15 años de su fallecimiento en 2009, el legado de Michael Jackson, el legendario 'Rey del Pop', sigue vivo. Su influencia y creatividad han dejado una marca indeleble en la industria musical, lo que lo sigue posicionando como una icónica figura en la historia de la música.

Con sus álbumes e interpretaciones históricas, desde que se dio a conocer junto a 'The Jackson 5', Michael transformó el panorama musical, mezclando géneros como el pop, rock, funk y R&B, convirtiéndose entonces en un referente que ha trascendido generaciones.

Un descubrimiento que genera gran expectativa

Recientemente, se han descubierto 12 canciones inéditas de Michael, lo que ha generado una gran interés entre los fanáticos y la comunidad musical. Estas canciones, que nunca habían sido reveladas al público, ofrecen una visión única de su proceso creativo y visión artística.

Según el portal The Hollywood Reporter, estas grabaciones prometen desvelar aspectos inéditos de su carrera y su vida personal.

El descubrimiento se atribuye a Gregg Musgrove, un exoficial de policía que, después de retirarse, se dedicó a comprar almacenes abandonados en busca de objetos valiosos.

Musgrove adquirió un almacén que pertenecía a Bryan Loren, un productor musical que colaboró estrechamente con el Rey del Pop durante los años 80 y 90. Loren fue un colaborador clave en su carrera, y su trabajo juntos resultó en algunas de las canciones más icónicas de la época.

Al inspeccionar el contenido del almacén, Musgrove encontró cintas y grabaciones que contenían música inédita de Michael. Se estima que estas grabaciones fueron realizadas entre 1989 y 1991, un período crucial en la carrera del artista que culminó con el lanzamiento de su álbum 'Dangerous' en 1991.

Este álbum ya había demostrado la capacidad de Jackson para explorar nuevos sonidos y estilos, y estas canciones inéditas no son la excepción.

Canciones inéditas y colaboraciones incluidas

Las grabaciones no solo reflejan el proceso creativo de Jackson, sino que también abordan temas personales y sociales que lo afectaron durante su vida.

Una de las canciones más intrigantes es 'Don't Believe It' (No lo creas), que parece responder directamente a los rumores y acusaciones de abuso infantil que enfrentó. La canción refleja el dolor y la frustración del artista frente a los escándalos, un tema que fue recurrente en su vida personal y profesional.

Otra pista notable es 'Truth on Youth', en la que Jackson colabora con el rapero LL Cool J, marcando su primera incursión en el género rap.

Esta colaboración demuestra la capacidad de Jackson para adaptarse a nuevas tendencias musicales y explorar diferentes estilos, algo que siempre caracterizó su carrera.

El Rey del Pop buscaba expresar su descontento con la sociedad

Las grabaciones también incluyen canciones con letras que reflejan las preocupaciones de Michael sobre problemas sociales y políticos de la época, como la pobreza, la discriminación y la violencia.

Estos temas están alineados con su visión de usar la música como una plataforma para el cambio social, algo que ya había demostrado con éxitos globales como 'Black or White' y 'They Don't Care About Us'.

Además, hay grabaciones en las que se escucha a Jackson y Loren discutiendo detalles sobre la producción de las pistas, la estructura de las canciones y las emociones que Jackson quería transmitir a través de su música. Estas conversaciones ofrecen una visión íntima del proceso creativo de Jackson y la importancia que daba a cada aspecto de su trabajo.

¿Qué pasará con estas canciones?

Aunque los fanáticos están ansiosos por escuchar estas canciones inéditas, es poco probable que sean lanzadas oficialmente debido a problemas legales y contractuales relacionados con los derechos de la música.

De acuerdo con las fuentes cercanas al descubrimiento, las canciones nunca serán publicadas oficialmente debido a la complejidad de los acuerdos relacionados con el uso del material.

Sin embargo, se especula que las grabaciones podrían ser subastadas en el futuro, generando una gran demanda entre coleccionistas y fans. Esto podría ofrecer una oportunidad para que algunos entusiastas accedan a este material histórico, aunque no de la manera que muchos habrían esperado.