Michael Jackson es uno de los grande ídolos de la música a nivel mundial con un legado que se mantiene a lo largo del tiempo.

Su vida y muerte fueron como sacadas de la película más emocionante, es por eso que la noticia de una biopic sobre el 'rey del pop', como continúa siendo llamado por su legión de fans, ha emocionado a todos, especialmente cuando nos enteramos que será otro Jackson el encargado de darle vida al cantante en la pantalla grande, pero, ¿de quién se trata?

Hablamos de Jaafar Jackson, sobrino del mismísimo ícono del pop. Nacido el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles, este joven actor, cantante y bailarín es el hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael, y Alejandra Genevieve Oaziaza de origen colombiano, lo que lo convierte en un colombo-americano.

Su primer acercamiento al mundo del baile y el canto fue cuando a penas tenía 12 años, demostrando que el talento corre por las venas de la familia Jackson. Sin embargo, esos no fueron sus únicos intereses de joven, ya que disfrutaba de jugar golf llegando a considerar convertirse en un golfista profesional, aunque esto terminaría quedándose como una idea en su mente.

De este modo, formó parte de proyectos familiares como su aparición en el reality show 'The Jacksons: Next Generation', donde la famosa familia muestra los retos de una nueva generación de Jackson.

Finalmente decidió inclinarse por la música y como cualquier joven con un sueño en medio de la ola digital, decidió usar sus redes sociales para mostrarle al mundo su talento. Para 2019, sorprendería todo el mundo con su primer sencillo titulado 'Got Me Singing', una canción de R&B que habla cómo el estar enamorado lo tiene cantando. La sorpresa no quedó allí, ya que el lanzamiento vino con el video oficial donde se ve a Jaafar en Río de Janeiro y deja en evidencia su destreza para el baile.

Tras el exitoso debut que lo puso en el radar de la industria, y a pesar que la relación con su familia paterna ya era buena, esta conexión solo fue en aumento al tener algo que los unía aún más. Dos años después de su debut, su tío, Tito Jackson lo buscó para formar parte del video musical de su canción 'Love one another'.

Ese mismo año, Jaafar inició un largo proceso de casting para formar parte de la biopic de su tío Michael y poder así encarnar al rey del pop. A pesar de no tener ninguna experiencia en la actuación, el equipo de la película quedó impactado no solo por el parecido físico que el joven tenía con su tío, sino también por la esencia que emanaba Jaafar, la cual era muy similar a la del famoso cantante.

Tras dos años de pruebas, en 2023 Jaafar fue confirmado para el papel de Michael. Su interpretación había convencido a la producción de la película, así como a Katherine Jackson, madre del mítico cantante, es decir, su abuela, quien aseguró que Jaafar era la encarnación de su hijo.

Con el anuncio hecho, el intérprete se mostró agradecido diciendo que se sentía 'honrado de darle vida a la historia de mi tío Michael. A todos sus fans alrededor del mundo, los veo pronto". Estas palabras fueron compartidas a través de su perfil de instagram e iban acompañadas de una fotografía del joven ensayando.

Las grabaciones de la película iniciaron en enero del presente año y se espera que llegue a cines el próximo 2025 y está dirigida por Antoine Fuqua y distribuida por Lionsgate. Además del sobrino del rey, el proyecto cuando con grandes figuras como Colman Domingo, quien le dará vida a Joe Jackson, patriarca de la familia y mánager de sus hijo.

Por el momento solo queda esperar, aunque la emoción de los fans solo sigue en aumento con cada foto que se filtra de Jaafar en el set y permite ver el indudable parecido del joven de 28 años con su tío.