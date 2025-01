Un audio filtrado tiene a la industria del entretenimiento en llamas, aquí, Justin Baldoni, actor y director de la película "It Ends With Us", asegura haber sido confinado en un sótano durante la premiere de su propio proyecto.

Esta declaración, capturada en una grabación cuya autenticidad ha sido confirmada por fuentes cercanas al actor, ha intensificado las tensiones ya existentes entre Baldoni y su coprotagonista Blake Lively.

La experiencia de Baldoni en la premiere

En el audio, Baldoni relata cómo, al llegar al evento, fue conducido por personal de producción a lo que describió como un área reservada en el sótano del lugar. "Me sentí humillado y apartado de mi propio proyecto", se escucha decir al actor en la grabación.

Según informes adicionales, Baldoni también afirma que su participación en la alfombra roja fue interrumpida y que sus invitados fueron segregados en una sala diferente a la del evento principal.

"En la que pudo haber sido una de las noches más bellas de mi vida profesional, fui enviado al sótano con todos mis amigos y familia porque... No podía ser visto, ni por ella ni por el resto del elenco, así que me sacaron de la alfombra y nos llevaron a un sótano, así que estábamos allí, yo, y la gente que más me ama, riéndonos de la ridiculez de todo esto, y ahí me di cuenta que en una noche que tenía que ser tan alegre, estaba en un sótano, con la gente que más amo, y estábamos felices, porque nada de esto importa, porque la razón por la que estamos en esta industria no es para que nos aplaudan y nos alaben, es porque somos artistas, y creemos en lo que hacemos, y queremos hacer arte que toque los corazones y las almas, y siento que eso es lo que nos sigue, y la verdad prevalecerá, y la luz y el amor ganarán", dice el audio traducido al castellano.

Este incidente se suma a una serie de desacuerdos y conflictos entre Baldoni y Lively, quienes han estado enfrentándose legalmente debido a diferencias creativas y acusaciones mutuas.

Según informes de fuentes verificadas, el equipo de Baldoni habría sido excluido de la fiesta posterior al estreno y obligado a organizar su propio evento de manera independiente.

Reacciones públicas y el silencio de las partes

El audio ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios muestran su apoyo a Baldoni, otros cuestionan los detalles de su relato.

Hasta el momento, ni Blake Lively ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente. Por su parte, Baldoni ha preferido no comentar directamente sobre la grabación más allá de lo escuchado en el audio filtrado.