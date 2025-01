Britney Spears pone fin a los rumores de clonación. En un post en su cuenta de Instagram el 16 de enero, la cantante de 'Circus' desmintió la teoría conspirativa de que es un clon y en su lugar dijo que es "propiedad de una niña pequeña".

"Mucha gente dice que soy un clon, ojalá fuera tan interesante pero no, pertenezco a una niña pequeña que vive dentro de mí. Se llama Mini Me!" comenzó Spears."En realidad tiene un nombre real pero no lo comparto porque soy egoísta con la gente a la que quiero', añadió la cantante.

Spears señaló que hablaba "en serio" sobre una niña que vive dentro de ella y que espera que el mundo la conozca algún día.

"Lo digo muy en serio, dejaré que la conozcan algún día. Hasta entonces, que todos miremos hacia arriba y nos preguntemos por el verdadero reino de los cielos', concluyó la cantante.

Los comentarios de Spears parecen ser una respuesta a los comentarios realizados por Kristin Cavallari durante un episodio del podcast Let's Be Honest. La estrella de The Hills compartió audazmente que pensaba que Kanye West y Spears eran clones, y dijo que Spears en realidad se puso en contacto con ella después.

"Recibo una llamada de mi publicista. Me llama y me dice: 'Adivina quién quiere tu número de teléfono'. Y yo digo: '¿Quién?' ¡Caramba, Britney Spears!", comenzó.

Cavallari dijo que había enviado un mensaje de texto a Spears por separado y se ofreció a "pasar un rato" con la cantante cuando regresara a Los Ángeles. Sin embargo, Spears nunca le respondió a Cavallari.

'Ahora sí creo que eres un maldingo clon. No creo que seas tú. No quiero pasar un rato", dijo Cavallari. "Para mí ahora es todo mentira, lo que pensé desde el principio. Esto no me parece genuino. Acabas de demostrar lo que pensaba. No estás intentando pasar un rato. Estás tratando de hacerme callar porque obviamente tengo razón en algo".

"Lo principal fue que creo que Kanye West es un clon, pero también dije que Britney no es Britney", continuó. "Así que, Britney obviamente se enteró de eso. Así que mi reacción inicial fue que me asusté. No voy a mentir. Hermano, como que supieran que sé algo".

Los comentarios de Spears sobre la niña vienen después de que la cantante dijera anteriormente que tiene 5 años y que va a la guardería.