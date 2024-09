La 'tendencia de Mercadona' es la locura viral del momento de las redes sociales en español. Se trata de la particular acción que se estaría llevando a cabo en la cadena de supermercados, que le permite a los jóvenes solteros conocer a nuevas personas y ¿por qué no? Dar paso a una nueva relación amorosa.

¿Será que le podemos ir diciendo adiós a los likes, swipes, match! y algunas aplicaciones como Tinder? Y es que ir de ligue al supermercado parece ser una nueva forma para asociarse, conocer personas y llegar a conocer el amor de tu vida.

Se ha hecho tan conocida que hasta Prince Royce se subió al tren de Mercadona en cuando pisó Madrid. Como si eso fuera poco, hay influencers pidiendo que se aplique a los supermercados de sus países.

¿Cómo sumarse a la tendencia Mercadona?

Las piñas, o ananás, se han convertido en las protagonistas de esta tendencia, y es que, quien desee encontrar a su compañero ideal, debe pasearse entre los pasillos de algunas de las sucursales del supermercado en cuestión en su ciudad.

Para ser considerado tiene que ir con un carrito y llevar la fruta boca abajo, entre las 7:00 y 8:00pm, que es la 'hora del ligue'. Al encontrarse con alguien que le parezca atractivo y que también lleve una piña al revés, deben golpear sus carritos de compra, en señal de sus intenciones.

Tras el éxito de la tendencia y antes de ir a probar suerte, hay varias especificaciones de frutas y pasillos que debes saber:

La piña indica que estás en el supermercado para ligar, por su parte la lechuga simboliza que estás buscando algo de una noche, ya que la lechuga caduca rápidamente. Mientras que las lentejas representan una búsqueda de algo más a largo plazo, dado que las lentejas no caducan con rapidez.

Además, entre las reglas no escritas, se hizo saber que: si tienes entre 19 y 25 años debes pasear por la zona de congelados. Si tu edad va de entre 25 y 40, la idea es ir a la sección de pescadería y, a los mayores de 40 años se les recomienda ir por el pasillo de los vinos.

El origen de esta tendencia, se debe a una campaña que, según el usuario de X, Javier Moreno, es marketing cuidadosamente orquestado, afirmando que "llevan siete años intentando colarnos esta campaña viral hasta que ha cuajado".

Por su parte, la tiktoker @yosoyvylin ha ayudado a la proyección de este plan, pues a través de su cuenta, comentó que descubrió la 'hora del ligue' gracias a una amiga.

Prince Royce es parte de la tendencia

Esta comentada campaña le ha servido no solo a Mercadona y a quienes buscan emparejarse, y es que los artistas Prince Royce y Malú han hecho uso de ella para hacer promoción a su nuevo trabajo en colaboración.

El estadounidense y la española se dejaron ver en redes sociales en Mercadona con sus carritos, una piña boca abajo y chocando; lo que ha generado una ola de comentarios y reacciones.

"Miren con quién me topé en el súper", junto a emojis de caritas que lloran de la risa y unas piñas, escribieron los cantantes en su post, el cual viene acompañado del toque musical de su nuevo tema.

"Todo ese dolor que me dejaron/ Que entraba por mi voz y me la fue apagando /Contigo no me duele tanto /Desde que estás aquí /No me imagino sin ti /Ahora hay color donde solo había gris/Desde que estás aquí...", reza parte de la canción que se deja colar como un tema que trata sobre un desamor que, a su vez, se calma con una nueva ilusión.

Así que ya sabes, si le falta un poco de miel o azúcar a tu vida, o piñas, lechugas o lentejas, la tendencia de Mercadona se está volviendo viral y podría llegar a más supermercados próximamente.

¡No olvides tu piña boca abajo, el pasillo correcto y apostarle al amor!