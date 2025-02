La exparticioante del programa 'Love is Blind', Emily Ceco conmocionó a todos luego de contar su aterrador relato de violencia con su esposo Santiago Martínez, a quien conoció durante el show y que ahora cuenta con una denuncia de violencia de género por agredir físicamente a su pareja.

De acuerdo con una entrevista ofrecida por Emily para el canal de streaming 'Bondi Live', ella y Martínez se encontraban en medio de los preparativos de la boda religiosa, la cual estaba programada para el próximo 22 de febrero. Antes se habían casado por el civil.

Sin embargo, los preparativos se verían interrumpidos después de que Santiago la agrediera físicamente la madrugada del pasado 8 de febrero. Según la estrella de la versión argentina del reality de Netflix, ese día tenía planes de salir con su madre, hermanas y otras familiares para así celebrar su despedida de soltera.

Entre lágrimas, Emily aclaró que ella le comentó sus planes a su pareja, quien se mostró entusiasmado y le dijo que la pasara bien. Al llegar a casa luego de ir al teatro y a comer, ella se acercó a Santiago para abrazarlo, dando inicio a la pesadilla.

Visiblemente afectada, la joven argentina de 24 años comentó como su pareja empezó a reclamarle, alegando que vio unos video en TikTok donde se veía que estaba con otros hombres. Emily estaba desconcertada y mientras intentaba aclarar la situación, Santiago empezó a insultarla.

Ante los ataques verbales, Emily tomó la decisión de tomar sus cosas e irse, sin embargo, Santiago no se lo permitió. Fue en ese momento donde empezaron los golpes mientras la joven le pedía que se detuviera sin ser escuchada.

"Me pegó una trompada en la cabeza, me dijo 'sos un puta' y me volvió a pegar, me empujó contra la cama, es muy grandote, me empezó a ahorcar con mis brazos, le decía 'por favor, déjame, me estás lastimando mucho' y me decía 'hace dos horas no llorabas, llora ahora'", recordó entre lágrimas Emily.