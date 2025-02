Los hermanos Erik y Lyle Menéndez sufrieron graves agresiones durante su período inicial de encarcelamiento, pero sus circunstancias se han transformado significativamente en las últimas tres décadas y media.

Los hermanos participaron por teléfono en el podcast '2 Angry Men' de TMZ , presentado por Harvey Levin y su abogado, Mark Geragos. Relataron su supervivencia y crecimiento personal a lo largo de sus 35 años en prisión.

Erik detalló los múltiples ataques violentos que sufrió y señaló que decidió no tomar represalias. Los hermanos estuvieron alojados en instalaciones separadas durante los primeros 21 años de sus sentencias. Erik recordó vívidamente cómo recibió la noticia de que Lyle había sido agredido y que le había provocado una fractura de mandíbula.

"Recuerdo el día en que me dijeron que Lyle había sido atacado y que le habían roto la mandíbula. Pensé que él estaba allí y que yo estaba pasando por esto aquí. Al menos podríamos protegernos mutuamente si estuviéramos juntos, pero ni siquiera se nos permitía estar juntos", dijo Erik. "Así que fue difícil".

Acoso y trauma

Erik también contó sus experiencias en prisión durante la entrevista , diciendo: "La prisión fue dura para mí. Enfrenté mucho acoso y trauma. Había... Era un ambiente peligroso".

Cuando Levin le preguntó sobre los detalles, Erik explicó: "Me acosaban, me acosaban violentamente y fue traumático. Y fue algo continuo. Y, ya sabes, son cosas por las que pasan muchos reclusos en prisión. Y cuando no son parte de una estructura de pandillas y entran y son básicamente lobos solitarios, ya sabes, simplemente tienen que estar solos".

Y continuó: "Y la prisión puede ser dura. Y hay mucho sufrimiento en prisión. Así que, y yo no iba a contraatacar. No iba a involucrarme. Y realmente no tenía a nadie a quien recurrir en busca de ayuda. Y me separaron de Lyle".

Durante el podcast, Erik y Lyle hablaron sobre su evolución, desde lo que ellos describieron como "niños malcriados" hasta convertirse en personas compasivas. También reconocieron la influencia de la miniserie de Ryan Murphy 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', en la opinión pública.

Erik y Lyle, que ahora tienen 54 y 57 años respectivamente, han delineado planes para sus vidas en caso de ser liberados, tras su condena en 1996 por el asesinato de sus padres.

Al reflexionar sobre su tiempo en prisión, Erik reconoció los cambios que se han producido en el sistema. "Uno tiene que encontrarse a sí mismo en prisión. Y diré que las prisiones, creo, están haciendo lo mejor que pueden y quiero trabajar con ellos. Sé que Lyle está cambiando realmente esa cultura hoy en día. Realmente se están esforzando. Pero hace 25 años, era un lugar aún más oscuro y más peligroso".

Expresaron su aprensión con respecto a la próxima audiencia de nueva sentencia en marzo, en la que se determinará si permanecen encarcelados o obtienen su libertad. Si la nueva sentencia tiene éxito, serían elegibles para la libertad condicional inmediata como "delincuentes juveniles", informó PEOPLE , ya que tenían 21 y 18 años en el momento de sus delitos.