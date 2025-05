La MET Gala de 2025 tiene un tema y un nombre especial. A diferencia de otros años en los que se enfocaba en las producciones femeninas, esta vez se enfoca en como los hombres negros han usado la moda como herramienta de autoexpresión. Los co-anfitriones son A$AP Rocky, Colman Domingo, Lewis Hamilton, Pharrell Williams y LeBron James.

Te puede interesar: Anna Wintour refuerza la seguridad en la Gala del Met por temor a que Kanye West

A diferencia de 2024, cuando Bad Bunny y Jennifer López eran los representantes de los latinos en las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York, este año el único de la comunidad entre los co-anfitriones es Domingo. Un hombre que no solo tiene varias nominaciones al Oscar, sino que no deja de encabezar las listas de los mejores vestidos en las alfombras a nivel global.

Según declaró Anna Wintour, la legendaria editora de Vogue y organizadora del legendario evento,el corredor de autos Hamilton y el músico y el basquetbolista James le habían mostrado los diseños. El diseñador Williams se había limitado a asegurarle que iba a quedar "encantada".

Únicamente Domingo le había enviado una fotografía de su atuendo para la noche, tal como es él. Hijo de una mujer estadounidense de familia nigeriana y un hombre de Belize con ancestros guatemaltecos, no es para menos.

Y es que si bien Pedro Pascal es quien tiene fama de ser el actor más "nice" de Hollywood, Colman Domingo no se queda a atrás. Además, tiene las nominaciones y premios que demuestran su talento. Actualmente, es parte del elenco de la serie de Netflix 'Las Cuatro Estaciones', donde comparte carteles con Tina Fey y Steve Carell.

Para entender quién es Colman Domingo hay que remontar varias décadas. Aunque muchos empezaron a ubicarlo por su papel de Alí en la serie de HBO, 'Euphoria', para nada quiere decir que haya sido el inicio de la exitosa carrera que el galán afrolatino ha construido con el paso de los años.

Antes de compartir pantalla junto a la superestrella Zendaya, en 'Euphoria', Domingo fue un reconocido actor en Broadway.

Colman pasó su infancia en Filadelfia, donde nació el 28 de noviembre de 1969. Al terminar la escuela empezó sus estudios en la Universidad de Temple, hasta que tomó la decisión de mudarse a San Francisco. En esa ciudad de California iniciaría su viaje para convertirse en actor y mucho mas.

En una entrevista con la revista Vanity Fair, Domingo confiesa que algunos de sus primeros trabajos eran de actor en producciones pequeñas de obras de Shakespeare, aunque parece increíble, ha hecho de todo, hasta fue parte de un circo, donde aprendió a hacer varias acrobacias.

Finalmente llegó a Broadway, donde su papel en el musical The Scottsboro Boys, le valió una nominación al Tony por Mejor Actor de Reparto en un Musical en 2010. Dos años después sería seleccionado para formar parte del elenco de la película 'Lincoln', junto a grandes figuras como el histórico Daniel Day-Lewis.

Aunque Colman se había desempeñado en un papel secundario, esto no evitó que acaparara la atención de directores y productores que no dudaron en contactarlo para trabajar con él. Y así fue como empezó a trabajar en producciones como 'Red Hook Summer', 'The Butler', 'Selma', 'Time out of mind', entre otras, siempre como actor de reparto.

Su primer contacto con la fama llegó cuando en 2015 fue anunciado como parte de la serie 'Fear The Walking Dead'. Colman empezó su aventura en esta franquicia como personaje recurrente, aunque con el tiempo se volvió parte de los protagonistas de la historia. Gracias a esta experiencia, no solo ganó reconocimiento, sino que también fue el primer actor de la franquicia en dirigir un episodio.

A partir de ese momento, la carrera del actor, de padre beliceño y familia guatemalteca, se disparó, encontrando el reconocimiento global con su personaje Alí en el fenómeno de la televisión 'Euphoria'. En ese nuevo reto, Colman le dio vida a un ex-drogadicto que se convertiría luego en el padrino de la protagonista interpretada por Zendaya.

El trabajo del superstar fue impecable, hasta el punto de hacerle ganar el Premio Emmy por Mejor Actor en una Serie Dramática. Ya consolidado como uno de los actores más completos en el Hollywood actual, Domingo apareció en películas como 'Candyman', la adaptación musical en 2023 de 'The Color Purple', 'Transformers: Rise of the Beasts', entre otras.

En la edición de 2024 de los premios Oscar, fue nominado como Mejor Actor Principal por su papel en 'Rustin', producida por Michelle y Barack Obama, donde encarna al activista por los derechos civiles de los homosexuales, Bayard Rustin.

Este papel significó mucho en la carrera de Domingo, no solo por el reconocimiento a nivel profesional, sino personal, porque se ha declarado abiertamente gay y está casado con el productor de cine Raúl Domingo, desde 2014.

La nominación marcó un hito en la historia ya que Domingo se convirtió en el primer afrolatino en ser nominado al Oscar por mejor actor, así como el segundo hombre abiertamente gay en ser nominado por darle vida a un personaje que también lo es.

Con su último trabajo, no solo como protagonista, sino también en el papel de productor, se espera que Colman repitió su hazaña y recibió de nuevo una nominación en los Oscar por la película 'Sing Sing'.

Tras una larga carrera que tardó en ser reconocida, la estrella ha demostrado que la perseverancia es la clave para alcanzar el éxito. Y sin duda es todo un triunfo ya que en estos momentos está posicionado entre los actores más importantes en la esfera del cine mundial.