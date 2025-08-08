En el segundo concierto deShakira en el Kia Forum de Los Ángelespermitió que los fans confirmaran un rumor que llevaba meses circulando: Antonio de la Rúa, el hombre que fue su pareja durante más de una década, y protagonista de uno de los capítulos más intensos en la vida personal y profesional de la artista, está de vuelta.

No estaba escondido. Llevaba credencial del equipo. Caminaba libremente entre staff y familiares. Y aún más llamativo:sus niños menores, fruto de una relación posterior, entraron junto a Shakira antes del show, en una escena tan íntima como simbólica. Ya su hija mayor había sido vista con la cantante en un show anterior. Todo esto no hace más que confirmar que hay cercanía y que la función de De la Rúa en el equipo de La Loba era verdad.

Aunque desde el punto de vista profesional tiene todo el sentido del mundo, pues muchos consideran que De la Rúa fue la fuerza detrás de la expansión de Shakira al mercado internacional. Sin embargo, parece un milagro después de la forma en la que terminó su relación y todos los problemas legales que siguieron.

Pero para entender lo que esto significa, hay que repasar la historia completa.

Un encuentro de otro siglo

Shakira y el empresario argentino se conocieron en el año 2000 en Argentina, cuando ella estaba en la cúspide del éxito con ¿Dónde están los ladrones?. Él era el hijo del entonces presidente Fernando de la Rúa. Aunque provenían de mundos muy distintos, rápidamente conectaron.

Antonio se convirtió no solo en su pareja, sino en su mano derecha empresarial, participando en decisiones clave de su carrera internacional. Él fue, por ejemplo, parte del equipo que ayudó a expandir su marca global con discos como Laundry Service y Fijación Oral. La misma Shakira lo inmortalizó en la canción Día de enero, donde recuerda cómo "te conocí un día de enero" y canta al hombre que la ayudó a vencer sus miedos.

Durante años, su amor parecía sólido, aunque siempre rodeado de discreción. No se casaron, pero vivieron juntos en las sombras de los focos.

El día que Shakira cambió la canción

El desgaste fue acumulativo. La mezcla de negocios y amor terminó pasándoles factura. Aunque en enero de 2011 anunciaron una "separación temporal" (que en realidad ya era definitiva desde agosto del 2010), prometieron seguir trabajando juntos. Pero lo que vino después fue una avalancha emocional y legal.

Lo que rompió el silencio y el corazón de Antonio fue Gerard Piqué.

En 2010, durante el rodaje del videoclip de Waka Waka para el Mundial de Sudáfrica, Shakira conoció a Piqué, quien era una de las estrellas de la selección española. La química fue inmediata. Aunque oficialmente aún no había terminado con Antonio, la relación con el futbolista floreció rápidamente.

Para marzo de 2011, Shakira publicaba una foto con Piqué en Twitter. "Les presento a mi sol", escribió. Con eso, el mundo supo que el capítulo con De la Rúa había cerrado. Y él también.

Una guerra sin música: demandas cruzadas

El golpe fue doble: emocional y financiero.

De la Rúa demandó a Shakira por US$250 millones, alegando que había abandonado su carrera como abogado para manejar la suya, y que era parte estructural del éxito que ella había construido. En su demanda, presentada en Nueva York en 2012, afirmó que le correspondía una parte significativa del imperio Shakira.

Ella respondió con una contrademanda por mal manejo de fondos y apropiación indebida. Alegó que él había usado tarjetas corporativas para gastos personales y que no tenía derecho legal a lo que reclamaba. Finalmente, en 2013, un juez falló a favor de la colombiana: no había pruebas de una sociedad comercial formal.

El veredicto fue claro: ni un centavo para Antonio.

Del silencio a los pasillos del Kia Forum

Después de eso, se pensó que no se volverían a cruzar jamás. Pero la vida, como las canciones, siempre da para una segunda estrofa.

En 2024 y 2025, rumores empezaron a circular sobre la presencia de De la Rúa en reuniones privadas en Miami relacionadas con la producción de la gira Las mujeres ya no lloran. Aunque nunca fue anunciado formalmente como parte del staff, su presencia en el backstage de Los Ángeles da a entender que era cierto.

Según fotos y videos tomadas por el público en la segunda noche en el Kia, Antonio estaba con credencial oficial del equipo, y sus hijos pequeños caminaron junto a Shakira en la entrada al show. Una imagen que pocos habrían imaginado posible hace una década.

Ya su hija mayor había estado con Shakira en un concierto anterior en Argentina, donde la artista le ofreció un cálido gesto desde el escenario.

¿Qué significa esto?

Sería muy aventurado hablar una reconciliación amorosa. De hecho, Shakira ha dicho reiteradamente durante la gira que está soltera. Sin embargo, es una reconciliación con todas las letras. Una paz pactada después del fuego. Shakira ha hecho historia con su frase Las mujeres ya no lloran, pero con esta gira ha demostrado que también saben perdonar, mirar atrás y reconocer lo bueno que alguna vez existió.

De la Rúa una vez le dio estrategia, también le dio estabilidad. Y aunque su final fue público, turbio y doloroso, su presencia ahora es una señal de madurez emocional. Shakira, mientras tanto, brilla más que nunca. Y lo hace rodeada de gente que, para bien o mal, fue parte de su historia. De la Rúa incluido.

Ahora, los fans esperan el anuncio de la etapa europea de la gira. Uno de esos momentos en los que la vida supera a la ficción sería ver a Shakira y de La Rúa trabajando juntos, como amigos, en Barcelona, la ciudad donde la estrella colombiana hizo su vida con Piqué, tuvo a sus hijos y le rompieron el corazón.