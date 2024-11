El artista colombiano Fabián Ríos lleva semanas encerrado en la hacienda donde tiene lugar 'Los 50', el reality de la cadena Telemundo. Antes, conversó con ENSTARZ ¡Latino! y nos contó cómo llegó a la producción, qué esperaba sacar de la experiencia y los planes que tiene a futuro.

Entre ellos está un nuevo encuentro con su personaje de Albeiro Marín, el personaje que le cambió la vida y que sigue vivo en la próxima entrega de la saga 'Con Senos Sí Hay Paraíso'.

"Es la primera vez en mi vida que me voy a enfrentar a un reality. Siempre he hecho novelas, películas, series y es mi primera vez. Así que va a venir mucha presión sobre mi vida. Pero creo que. Bueno, yo, yo, yo soy un tipo de determinación. Entonces vamos a salir adelante con este reto", dijo Ríos poco antes de comenzar su aislamiento.

Algo que le llamó la atención y que le convenció de que quizá sería una buena experiencia fue el que los concursantes pasaban mucho tiempo al aire libre. "Me fascina el campo, soy de ahí, entonces eso me motivó".

Un hombre de riesgos

Ríos reconoce que muchos de sus colegas han salido de programas similares con problemas de imagen.

A él los riesgos no le dan miedo. Le atraen. "Yo nunca me he visto bajo presión y yo quería estar bajo presión... Quiero ver qué pasa cuando estoy triste, cuando estoy sin nada, cuando estoy, no sé, bajo mucha presión en la familia...Si eso me va a hundir o eso me va a subir. Eso ya es parte de la vida. También es parte del riesgo que yo debo tomar. Pero si yo me predispongo, pues no voy a hacer nada y no voy a crecer como ser humano. Y la idea es crecer como ser humano. Y si estos proyectos a uno lo hacen crecer como ser humano, yo, yo lo quiero hace", contó.

Fabián Ríos en 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'

"Prácticamente ya íbamos a hacer 'Sin Senos' la nueva temporada, sino que se puso un poquito en stop y coincidió para poder hacer ahorita 'Los 50', pero estoy completamente seguro termino el proyecto de 'Los 50' y yo creo que empieza la preproducción de 'Sin Senos' y también otra película que tenemos pendiente en República Dominicana", indicó.

Con el retorno de 'Sin Senos', Ríos retoma el personaje de Albeiro por sexta vez. Primero fue la versión estadounidense de la telenovela colombiana 'Sin Senos No Hay Paraíso', luego tres temporadas de la secuela 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' y después 'El Final del Paraíso', que se pensaba que era la despedida de los personajes de la saga.

"Ha sido un personaje maravilloso desde el primer día que (el guionista) Gustavo Bolívar lo escribió. Creo que el que me haya entrado en mi dedo como anillo perfecto ha sido una bendición muy grande de Dios y lo interpretaré hasta cuando pueda. ¿Hasta cuando? ¿Hasta cuando Dios quiera, no? Muy agradecido con él"; afirmó.