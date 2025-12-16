Las brutales muertes del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, han vuelto a poner al barrio Brentwood de Los Ángeles en el centro de la atención nacional, reavivando las antiguas asociaciones entre el afluente enclave y algunas de las tragedias más inquietantes de Hollywood.

Te puede interesar: Amigos revelan señales siniestras sobre Nick Reiner mucho antes de que sus padres fueran presuntamente asesinados

La pareja fue encontrada muerta en su casa de Brentwood el domingo por la noche. Posteriormente, la policía arrestó a su hijo, Nick Reiner , bajo sospecha de asesinato . Las autoridades afirman que el caso se investiga como homicidio, y que Nick Reiner se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza.

Brentwood, un barrio tranquilo y adinerado del oeste de la ciudad, ha sido durante mucho tiempo el hogar de actores, directores y líderes empresariales. Pero también arrastra una reputación más oscura, marcada por una serie de muertes de alto perfil que siguen resonando décadas después.

El caso Reiner reabre viejas heridas

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68, vivían en su residencia de Brentwood desde 1991. Según informes, la pareja fue encontrada muerta a puñaladas dentro de la vivienda, sin signos inmediatos de entrada forzada. Su hija, Romy Reiner , habría descubierto los cuerpos el domingo por la tarde.

Su hijo Nick, de 32 años, fue arrestado ese mismo día. Fuentes familiarizadas con la investigación afirman que había estado viviendo en la casa de forma intermitente. Testigos también informaron que Nick se había comportado de forma errática en una fiesta navideña organizada por Conan O'Brien la noche anterior, incluyendo una fuerte discusión con su padre que inquietó a los asistentes.

Los asesinatos conmocionaron a Hollywood, donde los Reiner eran muy respetados y tenían profundos contactos.

Un barrio marcado por muertes infames

La tragedia de Reiner se suma a una lista corta pero infame de muertes que han definido el legado más oscuro de Brentwood.

En junio de 1994, el barrio se convirtió en el epicentro de uno de los casos criminales más sonados de la historia de Estados Unidos. Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman fueron encontrados brutalmente apuñalados a la entrada de su condominio en South Bundy Drive.

El exmarido de Nicole, el exfutbolista O.J. Simpson, fue posteriormente acusado de los asesinatos. Su juicio televisado, su absolución y el posterior veredicto de responsabilidad civil mantuvieron a Brentwood en el ojo público durante años. La dirección del condominio se cambió posteriormente para desalentar el turismo de crímenes reales.

Más de tres décadas antes, Brentwood también fue el último hogar de Marilyn Monroe.

Las últimas horas de Marilyn Monroe

En agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta en el dormitorio de su casa de Brentwood a los 36 años. Se descubrió un frasco vacío de pastillas para dormir cerca de su cama, junto con otros medicamentos en su mesita de noche.

Su ama de llaves la encontró de madrugada tras ver una luz bajo la puerta cerrada de su dormitorio. Casi una hora después, llamaron a la policía. Una investigación de 1982 concluyó que Monroe se suicidó o sufrió una sobredosis accidental de barbitúricos, aunque la especulación ha persistido durante décadas.

La muerte de Monroe sigue siendo una de las más analizadas en la historia de Hollywood y refuerza la reputación de Brentwood como un lugar donde la fama y la fortuna no garantizan la seguridad.

La llamada 'maldición de Brentwood'

Tras los asesinatos de Reiner, los medios de comunicación y los analistas de crímenes reales han vuelto a invocar la idea de la "maldición de Brentwood". La frase no tiene sus raíces en el folclore, sino que ha surgido con el tiempo como una forma abreviada de describir el inquietante patrón de muertes violentas o misteriosas vinculadas al barrio.

Los paralelismos son difíciles de ignorar: casas de lujo, vidas privadas y una violencia repentina que conmociona al público. En un comentario reciente, la hermana de Nicole Brown Simpson, Tanya Brown, describió el caso Reiner como "desencadenante", citando las similitudes en la ubicación y el método. "La historia es muy desgarradora, más que desgarradora. He derramado muchas lágrimas... es muy personal para mí", declaró a TMZ .

Mientras continúa la investigación sobre las muertes de Rob y Michele Reiner, el vecindario una vez más se ve asociado con el dolor, el pasado y las preguntas sin respuesta, pero lo más importante, también como un recordatorio de que incluso los rincones más privilegiados de Hollywood no son inmunes a pérdidas devastadoras.