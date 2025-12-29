Ador, la agencia detrás del grupo femenino NewJeans, anunció el lunes que ha rescindido su contrato exclusivo con Danielle, una de las integrantes más queridas de la banda de música K-Pop.

El anuncio marca un cambio significativo en la disputa entre NewJeans y su agencia. En el comunicado oficial, Ador explicó que determinó que Danielle ya no podía continuar como miembro de NewJeans ni como artista de Ador, lo que hizo necesaria la rescisión. La agencia también declaró que planea emprender acciones legales contra Danielle por incumplimiento de contrato y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Además, Ador anunció planes para responsabilizar legalmente a Min Hee-jin, miembro de la familia de Danielle y ex director ejecutivo de Ador, por su papel en la disputa original.

"En el caso de Danielle, determinamos que sería difícil para ella continuar como miembro de NewJeans y artista de Ador", dijo Ador en su declaración.

Ador alegó varias razones para la rescisión del contrato, entre ellas la firma de contratos conflictivos por parte de Danielle, su participación en actividades de entretenimiento independientes y acciones que dañaron la reputación y la credibilidad tanto de Ador como de NewJeans. La agencia señaló que previamente le había solicitado a Danielle que abordara estos asuntos dentro de un plazo específico, pero que ella no cumplió.

La rescisión pone fin a las esperanzas de un regreso completo de NewJeans con cinco miembros . Apenas unas semanas antes, los cinco miembros habían anunciado su intención de regresar a Ador tras una sentencia judicial del 30 de octubre que confirmó la validez de sus contratos exclusivos. Esta decisión judicial pareció resolver la batalla legal de meses que comenzó cuando NewJeans intentó rescindir sus contratos en noviembre de 2024.

Desde el fallo judicial, los caminos de los miembros de NewJeans se han divergido significativamente. Haerin y Hyein fueron las primeras en confirmar su regreso a Ador en noviembre. Hanni también confirmó su permanencia en la agencia tras conversaciones recientes con Ador y su familia. Minji sigue en negociaciones con Ador, y ambas partes se han mostrado comprometidas con un mejor entendimiento mutuo.

Tras la salida de Danielle, es probable que NewJeans continúe como un grupo de cuatro integrantes. El calendario y el formato exactos para su regreso a las actividades aún no están claros, ya que Ador ha declarado que solo determinará el rumbo futuro tras mantener conversaciones suficientes con los miembros restantes.