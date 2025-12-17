Oona Castilla Chaplin, la nueva villana de Avatar: Fuego y Cenizas, ha vivido siempre entre mundos. Nació el 4 de junio de 1986 en Madrid, pero su identidad se construyó a partir de un constante ir y venir entre España, Reino Unido, Suiza y Cuba. Ese tránsito cultural marcó no solo su vida personal, sino también la manera en que entiende la actuación, el cuerpo y la memoria.

Aunque su apellido remite de inmediato a una de las dinastías más influyentes del cine (y sí, es nieta de Charles Chaplin e hija de Geraldine Chaplin), esta artista ha sido clara en señalar que su identidad va mucho más allá de Hollywood.

Su padre es el director de fotografía chileno Patricio Castilla, y por la rama paterna hereda una conexión directa con América Latina y con el pueblo mapuche, a través de su abuela Hilda Valderrama, abogada chilena de la etnia Mapuche especializada en derechos humanos.

"Aunque sea solo una parte de mi ADN, me siento más latinoamericana que cualquier otra cosa", dijo Chaplin en una entrevista con Remezcla, al hablar sobre su herencia chilena y su acercamiento a la cultura mapuche. La actriz ha contado que viajó al sur de Chile para conocer cantos ancestrales y tradiciones, una experiencia que definió como profundamente emocional y transformadora.

"Mi abuela era mapuche, pero nunca compartió su cultura, porque en su época estaba mal visto", reveló la artista.

Por el lado materno, Oona Chaplin pertenece a una genealogía histórica del arte. Es hija de la actriz Geraldine Chaplin, nieta de Charlie Chaplin y bisnieta del dramaturgo Eugene O'Neill. Sin embargo, lejos de apoyarse únicamente en ese legado, decidió formarse profesionalmente. Estudió en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres y desarrolló una carrera sólida en cine y televisión europea antes de alcanzar proyección global.

Su salto a la fama internacional llegó con Game of Thrones, donde interpretó a Talisa Maegyr. A partir de ahí, Chaplin se consolidó como una actriz atraída por personajes complejos, marcados por el poder, la pérdida y la ambigüedad moral, como demostró en series como Taboo y The Crimson Field.

Ese recorrido desemboca ahora en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: Avatar: Fire and Ash, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, que se estrena este fin de semana.

Chaplin interpreta a Varang, líder del Pueblo de las Cenizas, una nueva tribu Na'vi moldeada por la destrucción y la supervivencia.

En conversación con Entertainment Weekly, la actriz explicó que Varang no debe entenderse como una villana tradicional. "Viene de un lugar donde lo perdió todo", dijo Chaplin. "En vez de huir de ese dolor, se mete de lleno en él. Se convierte en el fuego. Nada puede detenerla".

La construcción física del personaje fue clave. Para lograrlo, Chaplin estudió de cerca a una de las figuras centrales del universo Avatar. "Observé mucho a Zoe Saldaña", explicó en una entrevista en video difundida por Deadline. "El cuerpo de Neytiri está abierto, es emocional y conectado. Yo necesitaba entender eso para hacer lo contrario. Varang cierra su corazón".

Chaplin también ha destacado el liderazgo de Saldaña dentro del set, señalando que su presencia ayudó a establecer el tono emocional de Pandora. A partir de esa referencia, la actriz encontró una energía distinta, más rígida y contenida, acorde con una líder marcada por la devastación.

Pese al despliegue tecnológico de Avatar, Chaplin ha descrito el rodaje como una experiencia íntima y comparó el trabajo de captura de movimiento con el teatro más esencial. "La gran ironía es que trabajamos como teatro pobre", afirmó. "No hay decorados ni vestuario. Todo sale del cuerpo y de la imaginación".

Ese enfoque conecta con su formación como bailarina y con una identidad atravesada por múltiples culturas. Para Chaplin, interpretar a Varang no es solo un desafío actoral, sino una forma de canalizar temas que la acompañan desde siempre, como la resistencia, la herencia y la transformación.

Con Avatar: Fire and Ash, Oona Chaplin entra al universo de Pandora llevando consigo su historia personal, su raíz latinoamericana y una voz propia que continúa ganando espacio dentro y fuera de Hollywood.