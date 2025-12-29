Victoria Beckham y Nicola Peltz parecieron intercambiar sutiles comentarios en las redes sociales durante el fin de semana festivo, y la diseñadora de moda publicó un mensaje de video mordaz mientras su hijo y su nuera celebraban la Navidad separados de la familia Beckham.

El último capítulo de la supuesta disputa familiar se desató el día de Navidad, cuando Victoria Beckham compartió un video en Instagram en el que aparecían ella y su esposo David Beckham. En el clip, se ve a la pareja bailando lentamente al ritmo del éxito de 1980 de Barbra Streisand y Barry Gibb, "Guilty". Si bien la publicación inicialmente parecía un momento festivo entre la pareja, los fans y los medios de comunicación rápidamente se centraron en la letra específica que cantaban.

"No tenemos nada que disculparnos", dice la letra.

La elección de la canción se interpreta ampliamente como una respuesta directa a informes recientes que afirman que Brooklyn Beckham, de 26 años, ha exigido una disculpa a sus padres antes de reconciliarse. Fuentes cercanas a la familia han sugerido que el hijo mayor de los Beckham siente que su esposa, Nicola, merece un reconocimiento por sus agravios pasados.

La elección de la canción también podría ser una indirecta a Brooklyn y Nicola, después de que la pareja pasara las fiestas en Estados Unidos con la familia de la actriz, evitando explícitamente la tradicional reunión de los Beckham en los Cotswolds del Reino Unido. Nicola compartió fotos en Instagram que mostraban a la pareja con pijamas rojos a juego junto a sus padres, Nelson y Claudia Peltz. Brooklyn avivó las especulaciones sobre una lealtad dividida al publicar una foto en primer plano de él de la mano de Nicola con el texto: "Mi todo".

La supuesta ruptura se remonta a los preparativos de la lujosa boda de Brooklyn y Nicola en Palm Beach en abril de 2022. Según se informa, el principal motivo de discordia fue el vestido de novia de la novia. Si bien Nicola inicialmente pretendía llevar un vestido a medida diseñado por su suegra, posteriormente afirmó en entrevistas que el taller de Victoria no pudo confeccionarlo a tiempo. Nicola finalmente caminó hacia el altar con un vestido de alta costura de Valentino a medida, una decisión que desató rumores de que había rechazado el diseño de Victoria.

Nicola aclaró más tarde que no se negó a usar el vestido, pero que la comunicación se había estancado, dejándola sin otra opción que buscar una alternativa.

Según informes, la tensión se intensificó en los años posteriores a la boda, ya que la pareja pasaba cada vez más tiempo con la familia Peltz en Estados Unidos, perdiéndose a menudo importantes momentos de la familia Beckham. La especulación se intensificó cuando Brooklyn añadió legalmente "Peltz" a su apellido, una decisión interpretada como un cambio de lealtad hacia el linaje de su esposa.