Brigitte Bardot falleció a los 91 años, considerada una de las figuras más influyentes y polarizadoras de la cultura popular del siglo XX. Si bien su legado suele estar anclado en París, Saint-Tropez y la revolución sexual de la Europa de posguerra, uno de los capítulos más decisivos de su historia se desarrolló lejos de Francia. Ocurrió en México en 1965, durante el rodaje de ¡Viva María!, la película que Bardot reconoció posteriormente como uno de los pocos momentos en los que se sintió liberada de la imagen que la aprisionaba.

Dirigida por Louis Malle y coprotagonizada por Jeanne Moreau, Viva María! se filmó en gran parte en locaciones de México y se ambientó en una revolución latinoamericana ficticia inspirada en la historia del país.

La producción fue físicamente exigente y se distanció del ambiente controlado de los estudios europeos. Bardot la describiría más tarde con crudeza. En sus memorias de 1996, Initiales BB ., escribió:

"El rodaje de ¡Viva María! fue agotador, caótico y muy lejos de la comodidad de los estudios europeos".

Añadió una frase que desde entonces se ha vuelto central en la forma en que se reevalúa la película:

"Durante ¡Viva María! me sentí menos prisionera de mi imagen".

México no le ofreció a Bardot una conversión política, pero sí algo que rara vez experimentó en la cima de su fama: libertad física y emocional. Esa libertad quedó plasmada no solo en la pantalla, sino también fuera de ella.

Durante el rodaje, Bardot fue fotografiada extensamente en momentos de aparente espontaneidad, imágenes que redefinirían discretamente su imagen global. Entre las más perdurables se encuentran las tomadas por Douglas Kirkland, quien documentó a Bardot descalza en el set, relajándose entre tomas, tocando la guitarra y, como es bien sabido, deteniendo la producción para rescatar y cuidar a un pato que encontró durante el rodaje. Kirkland comentó posteriormente sobre esa época:

"Ella era completamente ella misma allí. Sin ninguna guardia. México lo permitió". Sobre el incidente del pato, añadió: "Dejó todo para cuidarlo. No fue una actuación. Era Brigitte".

Esas fotografías circularon ampliamente en revistas mexicanas y publicaciones internacionales, suavizando la imagen hipersexualizada que había seguido a Bardot desde mediados de la década de 1950. La presentaban no como una fantasía intocable, sino como una mujer momentáneamente a gusto con su entorno. Con su muerte, ¡Viva María! se lee ahora menos como una aventura lúdica y más como un punto de inflexión, el momento en que su imagen se expandió en lugar de consolidarse.

Sólo después de ese capítulo mexicano el resto de la biografía de Bardot cobra todo su sentido.

Nacida como Brigitte Anne-Marie Bardot en París el 28 de septiembre de 1934, creció en una familia burguesa conservadora y se formó como bailarina de ballet antes de ser descubierta en la adolescencia por editores de moda. Inició su carrera cinematográfica a principios de la década de 1950, inicialmente en papeles menores que atrajeron poca atención. Su vida cambió en 1956 con Y Dios creó a la mujer , la película que la convirtió en un fenómeno internacional y redefinió las representaciones de la sexualidad femenina en la pantalla.

A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, Bardot se convirtió en la mujer más fotografiada del mundo, protagonizando decenas de películas a la vez que moldeaba la moda, la belleza y la cultura de las celebridades. Su peinado, maquillaje y vestuario fueron copiados globalmente. Al mismo tiempo, la presión de la fama le pasó factura. Bardot luchó públicamente contra la depresión e intentó suicidarse en múltiples ocasiones, experiencias que luego relacionó con la incesante intrusión mediática y la pérdida de autonomía personal.

Para cuando viajó a México para filmar ¡Viva María!, Bardot ya sentía una profunda ambivalencia respecto a su propio estrellato. En retrospectiva, la película se erige como uno de los últimos momentos en que su imagen pública aún se sentía expansiva. En 1973, con tan solo 39 años, se retiró abruptamente de la actuación, abandonando una carrera que seguía generando enorme atención.

Su retirada del cine marcó el inicio de una segunda vida pública igualmente trascendental. En 1986, fundó la Fundación Brigitte Bardot, dedicándose casi por completo al activismo por los derechos de los animales. Su defensa atrajo la atención mundial hacia las causas de bienestar animal, pero se vio eclipsada repetidamente por declaraciones incendiarias que derivaron en múltiples condenas en los tribunales franceses y dañaron gravemente su imagen pública.

En sus últimos años, Bardot vivió la mayor parte del tiempo recluida en Saint-Tropez, rara vez concedía entrevistas y evitaba las apariciones públicas. Sin embargo, era muy consciente de cómo la recordaban. En Initiales BB , escribió simplemente: "Les photos m'ont survécu". Sabía que las fotografías la sobrevivirían.

Ahora que ha fallecido, esas imágenes cobran un nuevo significado. Entre ellas, las tomadas en México durante ¡Viva María! perduran con particular fuerza. Muestran a una mujer brevemente liberada de la maquinaria de su propio mito, anclada en el paisaje más que en el espectáculo.

La vida de Brigitte Bardot estuvo marcada por la contradicción, el deseo y el retraimiento, la visibilidad y la huida. Pero si hubo un lugar donde se apartó momentáneamente del rol que el mundo le imponía, fue México, durante la grabación de ¡Viva María!. Esa libertad, plasmada en cine y fotografía, es ahora inseparable de cómo se la recuerda.

Su vida personal: fama, relaciones y retraimiento

Más allá de la pantalla, Brigitte Bardot vivió una vida personal marcada por la intensidad, la inestabilidad y una profunda incomodidad con la celebridad que ella misma contribuyó a crear. Sus relaciones románticas, matrimonios y luchas emocionales recibieron una amplia cobertura durante su vida, a menudo eclipsando su obra y contribuyendo a su creciente hostilidad hacia la prensa.

Bardot se casó cuatro veces. Su primer matrimonio, con el director Roger Vadim en 1952, fue crucial para el despegue de su carrera. Vadim dirigió Y Dios creó a la mujer, la película que la catapultó a la fama internacional, pero el matrimonio terminó en divorcio en 1957, ya que la fama de Bardot superó rápidamente su relación.

En 1959 se casó con el actor Jacques Charrier, con quien tuvo su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, nacido en 1960.

Más tarde, Bardot habló abiertamente sobre su ambivalencia hacia la maternidad, una confesión poco común y controvertida en aquel entonces. Reconoció que no se sentía preparada para la vida materna y que el nacimiento de su hijo intensificó su sensación de encierro. Tras el divorcio de la pareja en 1962, Bardot se alejó en gran medida de la crianza de su hijo, un hecho que abordó con franqueza y sin disculpas en sus memorias.

Sus matrimonios posteriores, con el millonario alemán Gunter Sachs y posteriormente con Bernard d'Ormale, fueron menos dramáticos, pero reflejaron un patrón constante. Bardot buscó refugio en las relaciones para escapar del escrutinio público, solo para retirarse de nuevo cuando la atención se apoderó de ella.

A lo largo de su vida adulta, Bardot luchó contra la depresión y realizó múltiples intentos de suicidio, especialmente durante el auge de su fama a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Posteriormente, atribuyó estos episodios a la incesante intrusión de los medios, la sexualización de su imagen y lo que describió como la pérdida de control sobre su propia vida. En entrevistas y en sus memorias , Initiales BB , enmarcó la fama no como un privilegio, sino como una forma de cautiverio.

A principios de la década de 1970, el agotamiento personal de Bardot se había vuelto irreversible. En 1973, se retiró de la actuación a los 39 años, una decisión que describió como necesaria para sobrevivir, no para reinventarse. Se retiró a Saint-Tropez, limitando sus apariciones públicas y entrevistas, y redirigió su energía emocional hacia el bienestar animal, una causa que había estado presente desde su juventud.

Sus últimas décadas estuvieron marcadas por el aislamiento, el activismo y la controversia. Mientras permaneció casada con d'Ormale, vivió prácticamente apartada de la vida social, rodeada de animales y evitando la industria del entretenimiento que una vez dominó. Declaró repetidamente que prefería a los animales a las personas, un sentimiento que, si bien polarizaba, reflejaba su arraigada desconfianza hacia las relaciones humanas marcadas por la fama.

Con su muerte, Bardot deja un legado personal tan complejo como el público. Fue una honesta sin complejos sobre sus límites emocionales, sus fracasos y su negativa a representar una versión de la feminidad que no le convenía. Su vida personal no fue un contrapunto a su carrera, sino una lucha paralela, una que, en última instancia, explica por qué la libertad, ya sea en México durante ¡Viva María! o posteriormente en reclusión, se convirtió en la búsqueda central de su vida.