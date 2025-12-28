Nicolas-Jacques Charrier es hijo único de Brigitte Bardot y durante décadas vivió casi por completo al margen de su fama. Su nombre resurgió tras el fallecimiento de Bardot a los 91 años, al surgir interrogantes sobre su patrimonio y su firme decisión de priorizar el bienestar animal por encima de una herencia familiar tradicional.

Charrier nació el 11 de enero de 1960 en París, durante el matrimonio de Bardot con el actor francés Jacques Charrier . En aquel entonces, Bardot se encontraba en la cima de su fama mundial, considerada ampliamente como la mujer más fotografiada del mundo. El embarazo y el parto se desarrollaron bajo un intenso escrutinio mediático, algo que Bardot describió posteriormente como profundamente angustioso en lugar de alegre.

Desde sus inicios, Bardot fue inusualmente franca sobre su incomodidad con la maternidad. En entrevistas y en sus memorias , Initiales BB . , reconoció que nunca quiso ser madre y que se sentía emocionalmente desprevenida para el papel. Describió el embarazo y los primeros años de la maternidad como experiencias que intensificaron su sensación de encierro, sobre todo en un momento en que la fama ya la sentía abrumadora e invasiva.

Cuando se publicó el libro en 1997, Charrier y Nicolas demandaron a Bardot por invasión de la privacidad. En el libro, la actriz francesa afirmó que su exmarido la maltrataba y comparó su embarazo con Nicolas con "tener un tumor creciendo dentro de mí".

Posteriormente, un tribunal de París ordenó a Bardot pagar alrededor de 40.000 dólares en multas.

Tras el divorcio de Bardot y Jacques Charrier en 1962, la custodia de Nicolas-Jacques recayó en su padre. Bardot se mantuvo prácticamente al margen de la crianza de su hijo, una decisión que posteriormente abordó abiertamente y sin romanticismo. Reconoció su ausencia y que la distancia entre ellos se hizo permanente. A diferencia de muchas celebridades que posteriormente intentaron una reconciliación pública, Bardot no lo hizo.

De niño, Nicolas-Jacques Charrier permaneció en gran medida al margen del ojo público. De adulto, optó por una vida privada, alejada de las celebridades, y finalmente se mudó a Noruega, donde se casó y formó su propia familia. Evitó entrevistas, apariciones públicas y la atención mediática relacionada con su madre, manteniendo un perfil bajo durante toda su vida.

Bardot confirmó en múltiples entrevistas que ella y su hijo tuvieron poca o ninguna relación como adultos. Presentó el distanciamiento no como un escándalo, sino como una realidad que aceptaba. En sus escritos, sugirió que sus limitaciones emocionales y su rechazo a la vida doméstica convencional le imposibilitaban la maternidad tradicional.

Ese distanciamiento jugó un papel directo en la planificación del patrimonio de Bardot.

A principios de la década de 1980, Bardot dejó claro que su legado no se estructuraría en torno a la herencia familiar. En 1986, fundó la Fundación Brigitte Bardot , dedicándose casi por completo al activismo por los derechos de los animales. Afirmó repetidamente que los animales, no las personas, eran el centro de su vida y sus recursos.

A lo largo de los años, Bardot vendió bienes personales, incluyendo joyas y recuerdos, para apoyar a la fundación en vida. También declaró públicamente que su patrimonio se destinaría principalmente a causas de protección animal. Si bien aún no se han publicado todos los detalles de la sucesión, Bardot había indicado desde hacía tiempo que su hijo no sería el principal beneficiario de su fortuna.

Es importante destacar que Bardot no presentó esta decisión como un castigo. La presentó como coherente con su estilo de vida y sus valores. En su opinión, los animales eran su responsabilidad, algo que décadas atrás se sentía incapaz de cumplir como madre.

Hasta el momento, Nicolas-Jacques Charrier no ha emitido ninguna declaración pública sobre la muerte de su madre ni sobre su patrimonio. Dada su preferencia por la privacidad, no está claro si lo hará.

Al final, la historia de Nicolas-Jacques Charrier trata menos sobre la exclusión que sobre la distancia. Era hijo de una de las mujeres más famosas del mundo, pero vivió en gran medida al margen de su mundo. La decisión de Bardot de centrar su legado en el bienestar animal en lugar de la herencia familiar refleja una vida marcada por la negación, el retraimiento y una honestidad inquebrantable sobre sus límites.