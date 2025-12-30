Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, la aclamada periodista ambiental, autora y nieta del presidente John F. Kennedy, murió a la edad de 35 años. La periodista ambiental y autora reveló su diagnóstico públicamente solo unas semanas después de su muerte en un ensayo profundamente personal en The New Yorker, arrojando atención nacional sobre su trabajo y su lucha.

Su fallecimiento, ocurrido el 30 de diciembre de 2025, ha provocado un profundo pesar en la familia Kennedy y en la comunidad periodística y ambiental en general. Su familia anunció su fallecimiento mediante un comunicado compartido por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy: "Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones".

Enfermedad y causa de muerte

A Tatiana Celia Kennedy Schlossberg le diagnosticaron leucemia mieloide aguda en mayo de 2024, un cáncer poco común y agresivo de la sangre y la médula ósea, poco después del nacimiento de su segundo hijo. Su enfermedad se complicó debido a una rara mutación genética conocida como Inversión 3, una variante que suele augurar un peor pronóstico y suele ser resistente al tratamiento estándar.

A pesar de los tratamientos intensivos, que incluyeron rondas de quimioterapia, dos trasplantes de células madre y la participación en ensayos clínicos, su enfermedad progresó. En un ensayo publicado en The New Yorker el 22 de noviembre de 2025, Schlossberg escribió que sus médicos le dijeron que podría tener alrededor de un año de vida debido a la agresividad de su enfermedad. Relató la angustiosa experiencia del tratamiento y su esfuerzo por centrarse en su familia en medio de la creciente adversidad médica.

Marido, familia y vida personal

Tatiana Schlossberg nació el 5 de mayo de 1990 en la ciudad de Nueva York, hija de Caroline Kennedy, diplomática y escritora, y Edwin Schlossberg, diseñador y escritor. Creció en el legado de las familias Kennedy y Bouvier, inmersa en el servicio público, la cultura y la búsqueda intelectual.

Se casó con el médico George Winchester Moran el 9 de septiembre de 2017 en una ceremonia celebrada en la finca familiar de Martha's Vineyard. La pareja se conoció durante sus estudios universitarios en la Universidad de Yale. Tuvieron dos hijos: Edwin Garrett Moran, nacido en 2022, y su hija, nacida en mayo de 2024. Schlossberg reflexionó a menudo sobre su papel como madre en sus escritos, especialmente después de que su enfermedad le impidiera presenciar muchos hitos en la vida de sus hijos.

Le sobreviven su esposo, sus dos hijos, sus padres, Caroline y Edwin, y sus hermanos, Rose y Jack Schlossberg. Su familia expresó su profundo pesar, destacando su calidez, ingenio y profunda devoción hacia sus seres queridos.

Carrera y periodismo ambiental

Tatiana Schlossberg fue una aclamada periodista ambiental cuyo trabajo exploró la intersección de la ciencia, el cambio climático y las políticas públicas. Se graduó con una licenciatura en la Universidad de Yale y posteriormente obtuvo una maestría en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Oxford.

Su carrera profesional comenzó con prácticas y reportajes locales antes de incorporarse a The New York Times como reportera de ciencia y clima. Sus artículos también aparecieron en The Atlantic, The Washington Post, Vanity Fai , Bloomberg y otras publicaciones importantes.

En 2019, Schlossberg publicó "Consumo Discreto: El Impacto Ambiental que No Sabe que Tiene" , un libro galardonado que examinó los costos ambientales, a menudo invisibles, de la vida cotidiana. El libro ganó el Premio Rachel Carson al Libro Ambiental de la Sociedad de Periodistas Ambientales en 2020, consolidando su reputación como una voz reflexiva e incisiva en temas ecológicos.

También dirigía un boletín informativo titulado Noticias de un Planeta en Cambio , donde analizaba periódicamente la ciencia, las políticas y las soluciones climáticas para un público más amplio. Sus reportajes ambientales buscaban conectar la complejidad de los datos científicos con la comprensión práctica para el lector común.

Reflexiones sobre el legado y la reacción pública

En su ensayo para The New Yorker titulado "Una batalla con mi sangre", Schlossberg no solo compartió los detalles íntimos de su trayectoria médica, sino que también criticó las políticas generales de financiación de la atención médica y la investigación. Criticó específicamente a su primo, Robert F. Kennedy Jr., actual Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., por políticas que, según ella, podrían obstaculizar los avances de la investigación médica, incluyendo recortes en la financiación de la investigación del ARNm, que podría tener futuras aplicaciones para el tratamiento del cáncer.

Sus reflexiones sinceras sobre la mortalidad, la familia y la fragilidad de la vida conmovieron a lectores de todo el mundo.

Sus colegas y colegas elogiaron su labor, que contribuyó a moldear la comprensión pública de la crisis ambiental, combinando un periodismo riguroso con claridad y empatía. Muchos defensores del medio ambiente señalaron que su voz seguirá influyendo en las conversaciones sobre la ciencia del clima y la sostenibilidad.

Su muerte marca una profunda pérdida no sólo para la familia Kennedy, sino también para el periodismo ambiental, donde sus perspicaces contribuciones y su articulada defensa resonaron profundamente a través de generaciones y disciplinas.