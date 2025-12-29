Angelina Jolie se ha topado con otro obstáculo legal con su estudio de arte de Manhattan, Atelier Jolie, mientras continúa una larga disputa judicial con su ex, Brad Pitt, por su viñedo francés.

Según The US Sun, el estudio de East Village abrió en noviembre de 2023, pero una galería en Easton, Pensilvania, que usa el mismo nombre, se ha opuesto formalmente a la solicitud de marca registrada de Jolie.

El estudio alberga residencias para artistas, talleres de ropa y una cafetería atendida por refugiados. Jolie solicitó la marca por primera vez en mayo de 2022 y presentó la oposición poco después de la publicación de su solicitud en marzo de 2024.

Conflicto de marcas por el nombre Atelier Jolie

La galería Easton, propiedad de la artista y empresaria Omnaia Jolie Abdou, afirma operar bajo el nombre Atelier Jolie desde 2021. Los documentos legales afirman que su negocio ha generado una importante reputación y reconocimiento entre los consumidores de la marca ATELIER JOLIE gracias a su uso continuo y a la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero en publicidad y promoción.

El escrito de oposición también indica: "Las marcas ATELIER JOLIE del oponente y del solicitante son idénticas en ortografía y, por lo tanto, también en apariencia, sonido e impresión comercial". Omnaia solicitó a la Junta de Juicio y Apelación de Marcas que bloqueara el registro del nombre de Jolie.

El equipo legal de Jolie argumenta que existe poco riesgo de confusión entre ambos estudios. Los abogados de la actriz argumentan que "una o más de las reclamaciones de Opposer quedan excluidas debido a que no existe competencia real entre Opposer y Jolie y es prácticamente imposible que exista riesgo de confusión".

Durante meses, ambas partes han estado negociando un posible acuerdo. El abogado de Omnaia solicitó recientemente una prórroga, señalando que "las partes han estado y siguen participando activamente en las negociaciones para llegar a un acuerdo" y que se necesitaba más tiempo para avanzar hacia una resolución.

Batalla legal en curso con Brad Pitt

La disputa sobre el nombre de su estudio es solo el último de los desafíos legales de Jolie. Continúa enfrentándose a Pitt por el Château Miraval, el viñedo y finca francesa que compraron juntos en 2011 por aproximadamente 60 millones de dólares.

La propiedad, valorada actualmente en aproximadamente 500 millones de dólares, estaba destinada a ser heredada por sus hijos.

Pitt ha afirmado ser el principal impulsor del éxito de la bodega, mientras que Jolie alegó que malversó fondos de la empresa para proyectos personales. La pareja estuvo a punto de llegar a un acuerdo de compra en 2021, pero desacuerdos sobre una cláusula de no desprestigio impidieron el acuerdo. Jolie también alegó que Pitt quería que firmara un acuerdo de confidencialidad para ocultar "años de abuso", según USA Today.

La BBC informó que, en 2022, Pitt demandó a Jolie por una transacción relacionada con el Grupo Stoli relacionada con el patrimonio, solicitando al menos 67 millones de dólares, mientras que la empresa de Jolie, Nouvel, presentó una contrademanda por 250 millones de dólares. La batalla legal por Miraval continúa junto con la disputa de marca registrada en Nueva York.