El terror envuelve a los habitantes deHouston, Texas, después de que las autoridades recuperaran tres cuerpos más de los canales de la ciudad esta semana, lo que eleva el número de muertes relacionadas con los pantanos locales a al menos 34 solo en 2025.

Los sombríos descubrimientos, incluidos múltiples cadáveres encontrados en Buffalo Bayou y Brays Bayou, han alimentado una creciente inquietud en toda la ciudad, mientras la especulación en línea sobre un llamado "asesino en serie de Texas" se propaga rápidamente en las redes sociales.

La última recuperación tuvo lugar el 24 de diciembre, cuando un transeúnte vio el cuerpo de un hombre en el parque Buffalo Bayou, lo que provocó una respuesta urgente de los equipos de buceo del Departamento de Policía de Houston, que sacaron el cuerpo del agua.

Las autoridades aún no han identificado al hombre y las circunstancias de su muerte siguen sin esclarecerse. Los investigadores esperan los resultados de la autopsia mientras aumentan las preguntas sobre el creciente número de muertes relacionadas con las vías fluviales de Houston.

A medida que aumenta el número de muertos y los detalles siguen siendo escasos, crece la ansiedad entre los residentes, y la serie de muertes en los pantanos proyecta una larga sombra sobre la ciudad a medida que el año llega a su fin.

Los rumores sobre el asesino en serie de Texas

A medida que el número de cadáveres recuperados de los pantanos de Houston seguía aumentando, surgieron las especulaciones sobre la posibilidad de que un asesino en serie estuviera suelto. Juan Sandoval, quien estaba de visita en Houston cuando los rumores volvieron a surgir este mes, declaró sin rodeos a ABC13 : "Creo que hay un asesino en serie". Su amigo Erick Cortez, residente, añadió: "Debe haber alguien ahí fuera, ¿no? Porque es ridículo que tanta gente muera en el pantano".

Mientras tanto, los videos y publicaciones compartidos en plataformas han generado miles de interacciones, y muchos usuarios han expresado temor y sospecha ante las muertes inexplicables. Algunos incluso han afirmado que las autoridades están minimizando la posibilidad de un reincidente.

Texas Bayou Serial Killer pic.twitter.com/AucUGtprXr — Csylii Jordan (@csyliij6) December 23, 2025

Houston Texas has a serial killer officials won’t admit to

66 dead bodies found in the bayous 2024-2025

And 2 more found today pic.twitter.com/u08j41epqp — Callie ❣️🇺🇸❣️ (@Pork_N_Beans2) December 22, 2025

No hay evidencia de muertes relacionadas, dice la policía

Las autoridades han sido claras en que, si bien el número de cadáveres recuperados ha aumentado considerablemente, no hay ninguna indicación actual de que las muertes estén vinculadas a un solo sospechoso.

El jefe de policía de Houston, Noé Díaz, señaló previamente que la especulación y las afirmaciones infundadas solo generan temor y ansiedad en las comunidades. El alcalde John Whitmire también rechazó las afirmaciones de que Houston tiene un asesino en serie activo. Durante una conferencia de prensa a principios de este año, aconsejó al público no sacar conclusiones precipitadas basándose únicamente en factores espaciales o numéricos.

Los profesionales de la justicia penal señalan diversas posibles explicaciones para las muertes, como ahogamientos accidentales, autolesiones y actividades delictivas aisladas. Los expertos advierten que las historias destacadas de crímenes reales han influido en la opinión pública, pero carecen de fundamento en hallazgos investigativos verificados.

Historia de los pantanos y recuperaciones de cuerpos

La extensa red de pantanos de Houston, incluyendo Buffalo Bayou y Brays Bayou, constituye un rasgo geográfico característico de la ciudad. Estas vías fluviales de lento movimiento han sido desde hace mucho tiempo lugares donde se han encontrado personas perdidas o fallecidas.

Datos del Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris revelan que, en 2025, se recuperaron al menos 34 cadáveres de pantanos en todo Houston, según el Houston Chronicle . Esta cifra casi iguala los 35 recuperados el año pasado. Familias y personal de emergencias expresan su preocupación por el alarmante aumento de muertes, ya que 2024 y 2025 marcaron máximos históricos en los últimos años.

Desde 2017, se han descubierto más de 200 cadáveres en las vías fluviales de Houston, con diversas causas de muerte reportadas y muchas aún sin determinar. Los investigadores forenses han observado casos de ahogamientos, traumatismos contundentes e indicios de violencia. Sin embargo, el médico forense con frecuencia clasifica la causa de la muerte como "indeterminada" debido a la falta de pruebas.

¿Que sigue?

Las autoridades revisan meticulosamente cada caso individualmente, mientras que el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris realiza autopsias para determinar las causas de muerte siempre que sea posible. Mientras la policía continúa recuperando y analizando los cadáveres, las fuerzas del orden se han comprometido a proporcionar información actualizada a los familiares y al público con información verificada.

Las autoridades de Houston instan a los residentes a evitar compartir teorías sin verificar, enfatizando los efectos negativos que la especulación puede tener en el bienestar de la comunidad. Instan a quienes tengan información pertinente sobre las misteriosas muertes en el pantano a que se pongan en contacto con las autoridades.

Aunque persisten el miedo y la incertidumbre, los expertos recuerdan al público que el hecho de que dos eventos ocurran simultáneamente no significa que uno cause el otro. A medida que avanza la investigación, las autoridades afirman que no existe una conexión confirmada que vincule las recientes muertes con un patrón de comportamiento delictivo. También piden paciencia mientras continúan los exámenes forenses.