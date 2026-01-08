El artista mexicano Salvador Zerboni regresa por tercera vez a los realities de confinamiento, después de dos experiencias en La Casa de los Famosos de Telemundo. Esta vez lo hará con su rival, la cadena Televisa Univision.

El famoso actor de telenovelas y su pareja Marcela Ruiz fueron anunciados hoy jueves 8 de enero como integrantes de Apostarías Por Mí, el nuevo reality de la cadena mexicanaamericana, que comenzará a transmitirse el 18 de enero.

El programa, conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, tiene un premio de 300 mil dólares para la pareja ganadora y consiste en una competencia de retos y aislamiento, en una fusión del formato creado por Gran Hermano y otras producciones que ponen a parejas a demostrar cuanto se conocen y qué tan bien trabajan juntos.

Amores, secretos, celos y convivencias forzadas... la receta perfecta para el caos. 👀🔥



Atrévete a descubrirlo en #ApostaríasPorMí, el primer Reality 24/7 DISPONIBLE para todo el mercado latino y podrás disfrutarlo TODO solo en #ViX | GRAN ESTRENO 18 ENERO. pic.twitter.com/dZgrtbwSEy — ViX (@VIX) January 5, 2026

Entre sus rivales confirmados se encuentran Adrián Di Monte y Nuja Amar, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, Alina Lozano y Jim Velásquez, Gigi Ojeda y David Leal (Domino Saints), Breh y Franco Tradardi, René Strickler y Rubí Cardozo, Raúl y Laura Molinar, así como Lorenzo Méndez y Claudia Galván.

Los jueces o panelistas, también anunciados este jueves son la conductora argentina radicada en México Cecilia Galiano y el asesor de romance Jorge Lozano, autodenominado "El Cucaracho Mayor", quien se ha hecho famoso dando conferencias y consejos a mujeres sobre el amor.

Zerboni es conocido por tener una personalidad intensa y saber dar contenido en este tipo de programas. De hecho, el último programa de este tipo en el que participó fue Master Chef, donde hizo una mancuerna espectacular con Angélica Celaya, que dio mucho que hablar tanto en la producción como en las redes sociales.

@telemundorealities Zerboni y Angélica cara a cara 🫢 Déjanos aquí 2 cosas que te gustan de ellos y dos que no👇 #TopChefVIP4 ♬ original sound - TelemundoRealities

En la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, Zerboni fue casi hasta el final, uno de los aliados de la polémica Laura Bozzo, mientras que en LCDLF All Stars dejó a muchos con la boca abierta al ser el primer eliminado.

Este año, también contó que sufría de vértigo, lo cual le había afectado en su carrera y en su vida.

Al igual que LCDLF, Apostarías Por Mí tendrá una transmisión de 24/7 (las 24 horas de los siete días de la semana), que podrá verse en VIX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, en el que además se podrá votar por las parejas. Además, habrá programación diaria dedicada a lo que sucede entre las parejas, que en Estados Unidos se podrá ver en Unimás.

Stricker y Zerboni son los más conocidos internacionalmente de los participantes anunciados hasta ahora, por su trabajo en las telenovelas mexicanas de Televisa. Sin embargo, se sabe muy poco de su pareja.