La sensación del K-pop BTS ha confirmado oficialmente que el 20 de marzo saldrá su muy esperado quinto álbum de larga duración, marcando la reunión del grupo después de una pausa de casi cuatro años.

Si bien el título del proyecto aún no se ha revelado, los fanáticos pueden esperar 14 pistas "impulsadas por la introspección honesta de cada miembro mientras colectivamente daban forma a su dirección al tejer sus perspectivas individuales en la música", según un comunicado de prensa compartido por Billboard.

Una reunión que se ha gestado durante años

El próximo álbum marca el primer proyecto grupal completo desde que los miembros de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El receso les permitió a los miembros dedicarse a proyectos en solitario mientras cumplían con sus obligaciones nacionales, pero los fans llevan mucho tiempo esperando su regreso.

Big Hit Music, según informó Manila Bulletin , compartió más detalles en la plataforma de fans Weverse: "Nos complace compartir detalles sobre el lanzamiento del quinto álbum de BTS y el inicio de su gira mundial. Este nuevo álbum tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también marca el rumbo que tomará el grupo en el futuro".

La agencia agregó: "Los miembros estuvieron profundamente involucrados en la creación de las canciones, infundiendo sus propios pensamientos y colores en ellas mientras expresaban musicalmente las emociones y luchas que han experimentado a lo largo de su viaje".

Con 14 canciones, el álbum está repleto de historias sinceras que BTS quiere compartir con ARMY, quienes han estado esperando su regreso este martes como grupo. Lleno de la música más auténtica de BTS, el álbum es su sincera forma de agradecer a ARMY, quienes han estado ahí todo este tiempo, dijeron.

Fechas de la gira y cuenta regresiva oficial

Además del anuncio del álbum, BTS reveló sus planes para una gira mundial en apoyo del proyecto. Si bien las fechas y lugares específicos no se revelarán hasta el 14 de enero, esta será la primera gira a gran escala del grupo desde la gira "Permission to Dance on Stage", que concluyó en abril de 2022. La gira anterior recaudó $75.4 millones en tan solo 11 conciertos, según cifras reportadas a Billboard Boxscore , lo que destaca el atractivo global de BTS.

Para celebrar su regreso, BTS también ha lanzado una nueva página web oficial de cuenta regresiva. Los fans podrán seguir las actualizaciones sobre el álbum y la gira, mientras que el grupo ha restablecido su cuenta oficial de Instagram para generar entusiasmo antes del lanzamiento. El álbum se lanzará el 20 de marzo a la 1 p. m. KST, lo que permitirá a ARMY de todo el mundo escuchar las nuevas canciones simultáneamente.

El impacto global de BTS

Reconocido como uno de los grupos más exitosos del K-pop, BTS cuenta con seis álbumes número 1 en el Billboard 200, incluyendo "Proof" de 2022 y "Be" de 2020, así como seis éxitos número 1 en la lista Billboard Hot 100. La singular habilidad del grupo para combinar narrativa personal, coreografías intrincadas y potentes presentaciones en vivo ha consolidado su estatus como íconos internacionales.

Con los fanáticos esperando ansiosamente el lanzamiento en marzo y la próxima gira mundial, BTS continúa estableciendo el estándar para los actos pop globales, demostrando que incluso después de años separados, su influencia y conexión con ARMY siguen siendo más fuertes que nunca.