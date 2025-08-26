El compromiso más mediático de la historia se ha tomado todo el ciclo de noticias, las redes sociales y hasta la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos durante una reunión de su gabinete. Una de las preguntas que recibió Donald Trump fue qué pensaba de los planes matrimoniales de Taylor Swift y Travis Kelce. Su respuesta fue inesperada, considerando la antagónica relación que ha tenido con la artista.

Durante la campaña electoral de 2024, Trump publicó en mayúsculas un mensaje en sus redes sociales en el que se leía: "ODIO A TAYLOR SWIFT". Poco antes de que la artista anunciara su nuevo disco Life of a Showgirl, había dicho que la cantautora estadounidense había pasado de moda.

En el pasado, el mandatario había hasta expresado su solidaridad con Kelce, por la mujer que tenía. Incluso, durante el Super Bowl de este 2025, Trump publicó en sus redes sociales un video en el que abuchearon a la artista cuando la cámara la enfocó apoyando a su pareja.

Decir que la relación era poco cordial es minimizar la tensión que se desató desde que Taylor apoyó la campaña de la exvicepresidenta Kamala Harris.

Sin embargo, Trump contestó hasta con ternura cuando, en plena reunión con su gabinete de gobierno, en la Casa Blanca le preguntaron su opinión sobre el anuncio del compromiso de la pareja.

"Les deseo lo mejor", dijo. "Él es un buen tipo, un gran jugador y creo que ella es una persona maravillosa, así que les deseo mucha suerte".

President Trump on Taylor Swift and Travis Kelce engagement: "I wish them a lot of luck. I think he's a great player. I think he's a great guy and I think that she's a terrific person, so I wish them a lot of luck." pic.twitter.com/xMd8wgMTZW — CSPAN (@cspan) August 26, 2025

El comentario amable del presidente para con Taylor Swift fue tan sorprendente que los memes no se han hecho esperar.

Aren't they a cute couple? Make him sign the prenup, Cray-Tay.



Taylor Swift will blow a gasket when she sees this. 😭😭😭#TAYVIS #TayvisNation https://t.co/rOfPabOJ3F — FerrousLion (@FerrousLion) August 26, 2025

Trump no es el único político en opinar sobre la noticia. Kent Smith, el representante del distrito de la familia Kelce en la cámara de representantes, también se ha sumado a las felicitaciones y se ha propuesto para realizar la ceremonia.

Congrats to Ohio Senate District 21 native @tkelce and the future Ms. Kelce @taylorswift13. Our office is exploring ways to legally perform the ceremony if needed. — Kent Smith (@KentKSmith) August 26, 2025

Mientras que la representante por el estado de Pensilvania, donde nació y creció Taylor aprovechó las felicitaciones para mandar un mensaje sobre los esfuerzos que deben hacerse para proteger la red social en Estados Unidos.

My heartfelt congratulations to Ohio native Travis Kelce on his engagement to Pennsylvania native Taylor Swift. Now that I have your attention—we must do everything we can to protect Social Security, Medicare, and Medicaid before it is too late. People in both our states and… pic.twitter.com/t1vesALZgI — Rep. Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) August 26, 2025

La pareja hizo el anuncio de su compromiso este martes 26 de agosto a través de sus cuentas de Instagram. La artista tiene además el lanzamiento de un disco nuevo para finales de año y ahora la boda. No hay duda de que esta nueva era de Taylor Swift es movida, inesperada y muy emocionante.