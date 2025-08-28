El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce provocó una ola de felicitaciones de celebridades el martes por la noche, pero la supuesta mejor amiga que se quedó en silencio hizo más ruido que todos: Blake Lively.

Las supermodelos Gigi Hadid y Cara Delevingne enviaron rápidamente mensajes de apoyo. Incluso Karlie Kloss, quien se peleó con Swift hace años, le dio un "me gusta" discretamente a la publicación de Instagram que anunciaba la propuesta. Pero Lively, quien ha sido la confidente de Swift desde hace mucho tiempo y su comadre, no tuvo ninguna reacción pública.

La amistad entre Swift, de 35 años, y Lively, de 38, se rompió a principios de este año después de que Swift se viera involucrada en la disputa legal de Lively con el actor Justin Baldoni. Desde entonces, la comunicación ha sido inexistente.

Una amistad que se ha vuelto silenciosa

How much does #BlakeLively regret her life choices rn?!

Her former BFF of 10yrs, who she tried to extort, is living her best life



Moral of the story

Be kind. Dont lie. Take accountability

And whatevr you do, dont try to extort your bffs (or anyone for that matter)#TaylorSwift pic.twitter.com/l9Kxm05SZj — Melly (@Belondyy) August 26, 2025

En junio, una fuente reveló que Lively había intentado arreglar la situación con mensajes de texto, mensajes de voz e incluso correos electrónicos, rogando que se arreglara lo que tenían. Swift, según la fuente, no había respondido.

Ahora, fuentes cercanas afirman que Lively ha dejado de intentarlo. Según una fuente al Daily Mail, "Blake no contactó [tras el anuncio del compromiso] y no lo hará. No es el momento", afirmó una fuente. Otra añadió: "No hay duda de si Blake estará en la boda, porque simplemente no lo hará. Ella lo sabe, y no creo que quiera hablar de ello".

Donde antes la pareja hablaba de momentos importantes como bodas, esa parte de la amistad ha desaparecido. "Todo eso. Pero ahora, solo hay silencio", dijo la fuente.

Según se informa, Lively no le dedica tiempo a preocuparse por Swift. "No se queda en casa obsesionada con el compromiso de Taylor", explicó la fuente. "Tiene su propia vida en la que centrarse".

Lively se centra en la batalla legal

Ese enfoque ahora incluye su disputa con Baldoni. Documentos recién revelados de julio muestran que Lively afirmó bajo juramento haber sido objeto de una "campaña de desprestigio" que la dejó "aterrorizada" por su seguridad. Baldoni ha negado las acusaciones.

El momento del compromiso de Swift también coincidió con el cumpleaños número 38 de Lively, pero sus allegados dicen que ella no se ofendió.