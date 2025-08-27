El exjugador de fútbol americano Jason Kelce no se pudo resistir a compartir la gran noticia de su hermano pequeño. En la cuenta de Instagram de New Heights, el excentro de los Eagles reaccionó al compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift con la emoción, el humor y la calidez que los fans ya esperan, convirtiendo un hito familiar en otro momento viral.

Aunque la pareja ha optado por el silencio tras causar sensación en internet con su impactante y tierno anuncio de compromiso, la familia Kelce no ha hecho más que alborotarse. El primero en reaccionar fue Ed Kelce, el padre de Travis y Jason.

"Travis, de hecho, le propuso matrimonio hace quizás dos semanas, quizás no exactamente dos", reveló en una entrevista exclusiva con John Kosich de News 5. "Lo iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero la iba a posponer hasta esta semana para, ya sabes, hacer algo grandioso, para que fuera un evento especial. Y le dije repetidamente: 'Podrías hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar que lo convierta en un evento especial... cuando te arrodillas y le pides matrimonio'".

Luego vino Jason, durante su promoción del próximo episodio de New Heights:

"Una noticia increíble que acaba de salir a la luz", compartió Jason durante el episodio, haciendo referencia a un segmento popular del podcast. "Grabamos este podcast el lunes, el único día libre de Travis. Así que no está aquí para hablar de esto personalmente, pero sentimos que era necesario, como equipo en New Heights, reunirnos y felicitar a Travis y Taylor por su compromiso. La propuesta dio la vuelta al mundo".

Su reacción despertó la energía de internet, las empresas estadounidenses e incluso la esfera política. El presidente estadounidense Donald Trump fue interrumpido durante una reunión de gabinete para comentar sobre el compromiso de Taylor y Travis.

"Les deseo lo mejor", dijo. "Es un buen chico, un gran jugador, y creo que ella es una persona maravillosa, así que les deseo mucha suerte".

Ahora los fans esperan los comentarios de los propios novios. ¿Accederán?