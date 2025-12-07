Los carteles promocionales de "Spring Fever", con Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin como actores principales, han creado mucho revuelo entre los espectadores de la televisión coreana de tvN Network.

El póster presenta colores brillantes y un diseño fluido, todo lo cual proporciona una indicación temprana de qué esperar de la nueva serie y, sin duda, ha contribuido al revuelo general previo a su estreno en enero.

Ahn Bo Hyun adopta una pose visualmente imponente al cargar a Lee Joo Bin sobre sus hombros. El personaje Seon Jae Gyu se representa con firmeza, enfatizando su fuerza física y su fuerte conexión emocional.

Según un artículo de AllKpop , el póster llamó la atención porque "el audaz tatuaje de Ahn Bo Hyun y su fuerte presencia masculina" captaron inmediatamente la atención del espectador. El tatuaje visible en su brazo le añade un toque carismático a este personaje, ya de por sí robusto.

Otro detalle visual del póster realza aún más el tono lúdico del drama. Ahn Bo Hyun con una flor en la boca evoca una combinación impredecible, intensa y desenfadada de características, tanto en su postura como en su personalidad; sugiriendo así un equilibrio equilibrado entre la naturaleza salvaje e inesperada del romance y el desarrollo de las acciones del personaje.

Como ejemplo de estilo de actuación opuesto, opuesto al personaje de Jung Woo Sung, Lee Joo Bin interpreta a su personaje, Yun Bom, a través de una gama de emociones y matices que agregan mucho a la química visual entre él y su co-actriz principal, Jung Woo Sung.

La forma en que reacciona en el póster se describe como una muestra de la "sorpresa nerviosa de Yun Bom", y tal detalle intensifica la tensión emocional y señala sus energías opuestas. El contraste bien podría indicar la espontaneidad, el humor y los momentos emotivos que definen su relación.

Soompi señaló que el tono único de "Spring Fever" se expresa perfectamente en el diseño de la obra de arte promocional para el drama romántico sobre los sentimientos de vulnerabilidad dentro de numerosas relaciones nuevas; específicamente, sobre cómo el sentimiento de conexión ayuda a establecer un sentido de vulnerabilidad y conexión.

Además de transmitir estos temas de la serie, el material teaser que se ha publicado hasta ahora apunta a una historia llena de atracción, desarrollo y calidez a través de las transiciones estacionales.

Los principales profesionales de RR. HH. del sector creen que tvN es reconocida por crear una programación de temporada memorable con imágenes promocionales imaginativas. Mientras tvN se prepara para su emisión en la concurrida temporada de 2026, "Fiebre de Primavera" se verá reforzada por su imagen y su relación con la serie que se diseñó para promocionar.

Ambos protagonistas han conseguido una sólida base de seguidores con sus recientes dramas y contribuyen a las crecientes expectativas sobre su pareja en pantalla. El estreno está previsto para el 5 de enero de 2026 a las 20:50 KST, y se esperan más avances en las próximas semanas a medida que la cadena publique promociones para la nueva serie.