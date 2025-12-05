Andy García no acepta cualquier personaje. El actor cubanoestadounidense siempre ha sido selectivo con la representación latina en pantalla y rechaza papeles que perpetúan estereotipos. Por eso llamó la atención su incorporación a Landman, la serie de Paramount Plus creada por Taylor Sheridan. Sin embargo, en una entrevista con The Latin Times y ENSTARZ explicó que desde su primera conversación con el creador, pudo ver que este proyecto sería diferente.

"Recibí una llamada que Taylor quería conocerme y hablar conmigo sobre este personaje que quería crear para mí", recordó durante una videollamada. "Fui a visitarlo en Fort Worth a su casa y empezamos a platicar".

García ya admiraba a Sheridan. "Yo era fanático de su trabajo. Cuando empecé a ver sus películas dije 'este muchacho es un gran talento como escritor'. Lo conocía como actor, pero no sabía que el escritor era el mismo", comentó entre risas. La reunión fue decisiva, porque Sheridan no solo deseaba contratarlo, sino construir un personaje desde cero a partir de él.

"Yo le pregunté a Taylor de dónde es el personaje. ¿Es mexicano, es tejano, es colombiano?", contó. "Y me dice 'No, no, eres tú, eres tú'. Entonces entendí". Esa claridad lo convenció de que estaba ante un papel que respetaba su identidad y sensibilidad artística. García subrayó que estas conversaciones fueron esenciales para confiar en la visión del creador, quien le presentó un narcotraficante auténtico y esencial para la historia.

"Cuando uno está en manos de escritores del nivel de Taylor, ellos reconocen esas cosas. Y esas fueron cosas que nosotros platicamos. Él lo piensa de otra manera. Estás en buenas manos", agregó en referencia al artista y productor que también ha creado los mundos de Yellowstone, Special Ops: Lioness y Tulsa King, entre muchas otras producciones.

Gallino, el personaje que interpretará en Landman, no sigue el molde del estereotipado narcotraficante latino. García fue categórico: "No es el estereotipo". Y explicó por qué. "Para empezar, Gallino no es mexicano, es caribeño. En este caso es cubano". Esa elección deliberada lo conecta con un tipo de figura empresarial que llega a Texas desde fuera. "Él no es de allí. Él vio una oportunidad en esa región y fue para allá para explotarla".

Entre risas, García añadió que la musicalidad de ese origen también está en el personaje. "Ya tú sabes de dónde viene la música. Yo la tengo por dentro. Está en la sangre. El espíritu caribeño vive en mí". Cuando se le preguntó si Gallino tenía una canción específica, respondió divertido. "Todas. Todas. No hay ninguna en específico". Aun así, aclaró que no controla la música de la serie. "Yo no soy el director ni el creador de la serie. Eso está fuera de mis manos".

Landman, basada en el boom del petróleo y el shale en Texas, forma parte de la expansión del universo Sheridan, que ya incluye títulos exitosos ligados a Yellowstone. La serie explora ambición, poder, tensiones políticas y el costo humano detrás de una industria multimillonaria. La llegada de García aporta un matiz nuevo, especialmente por el origen caribeño del personaje y el peso moral que suele acompañar a los roles del actor.

Además de su participación en la serie, García habló de un proyecto profundamente personal que vuelve a tomar fuerza. Se trata de la película sobre la Operación Pedro Pan, historia que ha defendido durante años. Cuando se le mencionaron los videos que circulan en TikTok, donde mexicanos ya esperan su llegada, él rió sorprendido. "Yo no he llegado todavía allá", aclaró. Pero confirmó: "Voy a llegar a filmar, a apoyar el proyecto. Es un proyecto sumamente importante que llevo muchos años apoyando".

La Operación Pedro Pan marcó a más de catorce mil niños cubanos que entre 1960 y 1962 fueron enviados solos a Estados Unidos para escapar del régimen de Fidel Castro. Muchas familias estuvieron separadas durante años. Para García, su realización cinematográfica es una responsabilidad histórica y afectiva.

El actor, conocido por títulos como The Untouchables, The Godfather Part III, Ocean's Eleven y The Mule, sostiene una carrera construida sobre la selección cuidadosa de roles. Reiteró por qué. "Yo soy muy cuidadoso con los personajes latinos que agarro". Galino, por tanto, no solo representa un rol poderoso dentro de Landman, sino un ejemplo de cómo García continúa exigiendo complejidad y dignidad en la representación de su comunidad.

Con un personaje escrito a su medida y su proyecto más íntimo por comenzar a filmarse, Andy García entra a una etapa creativa que mezcla legado, identidad y el rigor actoral que ha definido su trayectoria.