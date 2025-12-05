La final de la Copa MLS 2025 por fin llegó, y trae consigo un duelo histórico para cerrar la temporada. Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentarán el sábado en un campeonato que garantiza un ganador por primera vez. Ambos clubes de fútbol buscan su primer título de liga y se espera que el partido atraiga a una de las mayores audiencias globales de la historia para una final de la MLS, gracias a la presencia de estrellas internacionales, un estadio lleno y la transmisión gratuita a nivel mundial en Apple TV.

El partido comenzará a las 2:30 p. m. ET del sábado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El Inter Miami obtuvo los derechos de anfitrión gracias a su sólida trayectoria en la temporada regular. Los aficionados en Estados Unidos podrán ver el partido en vivo por FOX en inglés y FOX Deportes en español. La final también se transmitirá globalmente con el Pase de Temporada de la MLS a través de Apple TV. Muchas regiones tendrán acceso gratuito a la transmisión, algo que la MLS y Apple confirmaron como parte de su objetivo de expandir su alcance global.

El Inter Miami llega a la final tras una contundente victoria por 5 a 1 sobre el New York City FC en la final de la Conferencia Este. El equipo se ha unido en torno a Lionel Messi , quien sigue atrayendo la atención mundial en cada partido. Messi liderará al Miami junto a sus compañeros de equipo Sergio Busquets y Jordi Alba. El sábado será el último partido profesional para Busquets y Alba. El Miami ha descrito el partido como un momento emotivo para el club y un capítulo decisivo para su proyecto global.

Vancouver Whitecaps alcanzó su primera Copa MLS tras derrotar al San Diego FC por 3 a 1 en la final de la Conferencia Oeste. La victoria coronó una temporada marcada por la cohesión y la disciplina táctica. La llegada de Thomas Müller a mitad de temporada aportó experiencia y creatividad al ataque. El cuerpo técnico de Vancouver atribuye su trayectoria en la postemporada al enfoque colectivo del equipo, que incluyó las sólidas actuaciones de Andrés Cubas, Pedro Vite y el portero Yohei Takaoka.

El enfrentamiento presenta estilos contrastantes que han definido la identidad de los equipos en los playoffs. Miami se basa en la posesión controlada, la precisión en el mediocampo y la capacidad de Messi para romper las líneas defensivas. Vancouver se destaca cuando absorbe la presión y transiciones rápidas. Los analistas prevén duelos en el mediocampo decisivos, especialmente entre la combinación de Busquets y Benjamin Cremaschi de Miami y la dinámica dupla de Cubas y Vite de Vancouver.

La MLS ha enmarcado esta final como un momento histórico en la evolución de la liga. La presencia de Messi continúa impulsando la audiencia global y los patrocinios a nuevos niveles. El ascenso de Vancouver como campeón de la Conferencia Oeste aporta equilibrio y credibilidad competitiva a la temporada. Apple y la MLS confirmaron la presencia de ojeadores de Europa y Latinoamérica, ya que ambos equipos presentan a jóvenes jugadores que han ganado visibilidad a lo largo del año.

Para los aficionados que asistan al partido, las autoridades locales han emitido avisos de tráfico y estacionamiento. Se recomienda el uso del transporte público y los servicios de transporte compartido debido a la gran afluencia prevista en el estadio. La MLS ha abierto zonas para aficionados con música, comida, productos y actividades interactivas que estarán disponibles durante toda la mañana.

Los aficionados que prefieran ver el partido desde casa o en reuniones públicas también tendrán opciones. La MLS y Apple han organizado fiestas oficiales para ver el partido en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago y Dallas. Bares y grupos comunitarios de varias ciudades también están organizando eventos con pantallas gigantes y programación temática de sus equipos.

El ganador del partido levantará el Trofeo Philip F. Anschutz y se clasificará para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026. El campeón también obtendrá un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ampliada. Para jugadores como Messi, Busquets y Müller, el partido representa otra oportunidad de sumar títulos internacionales a sus carreras.

El inicio está programado para las 2:30 p. m. ET en FOX, FOX Deportes y MLS Season Pass en Apple TV. La liga coronará a un nuevo campeón cuando Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrenten por el primer título de la Copa MLS de su historia.