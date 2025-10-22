La gran noche de la música latina ya está casi aquí, con la presencia confirmada de estrellas de la talla de Bad Bunny y Laura Pausini. El evento de los Billboard Latin Music Awards se llevará a cabo el 23 de octubre de 2025 en el James L. Knight Center de Miami (Florida). Aquí te explicamos cómo verlo, quiénes lo presentarán, quiénes están nominados y por qué este año promete.

Cómo ver la ceremonia

La gala será transmitida en vivo por la cadena Telemundo en los Estados Unidos. Además, para quienes prefieren el streaming, estará disponible en la aplicación de Telemundo y en la plataforma Peacock. Para América Latina e internacionales se podrá ver a través de Telemundo International.

El horario de inicio está fijado a las 8 p. m. (hora del Este) en Estados Unidos. Así que si estás fuera de la zona horaria, asegúrate de ajustar la hora a tu región.

Presentadores de la noche

Para esta edición, los anfitriones serán Goyo -la exvocalista del grupo ChocQuibTown, la actriz Elizabeth Gutiérrez, y el locutor y presentador de radio y TV Javier Poza. Su rol será conducir la ceremonia, interactuar con los artistas en red carpet, presentar categorías y mantener el ritmo del espectáculo.

Los presentadores incluyen artistas de Telemundo, presentadores de TV internacional y dos de las figuras más queridas de la TV en español y las redes sociales, Jacqueline Bracamontes e Isabella Ladera.

Nominados destacados

En cuanto a los nominados, este año los nombres que dominan la lista son impresionantes. El superestrella puertorriqueña Bad Bunny encabeza la contienda con 27 nominaciones, batiendo récord en la historia de estos premios. Le siguen otros artistas relevantes del mundo latino como Fuerza Regida y Karol G, quienes también figuran con múltiples nominaciones en distintas categorías.

Las categorías abarcan todo: Artista del Año, Nuevo Artista del Año, Canción Latina del Año (Hot Latin Song of the Year), Álbum del Año, Tour del Año, entre otras.

La variedad de estilos refleja la riqueza de la música latina: reguetón, urbano, regional mexicano, pop-latino, etc.

En la edición 2025 de los Billboard Latin Music Awards se confirmaron varios premios especiales que celebran la trayectoria, la innovación y la influencia de los artistas más destacados del panorama latino.

Bad Bunny recibirá el reconocimiento como Artista Latino del Siglo 21, un galardón que resalta su impacto cultural, su récord de reproducciones globales y su papel como figura que cambió las reglas del mercado musical para toda una generación.

Elvis Crespo será homenajeado con el Hall of Fame Award (Salón de la Fama), por su contribución a la internacionalización del merengue y por más de dos décadas de éxitos que han marcado la historia de la música tropical.

Laura Pausini será distinguida con el Icon Award, en reconocimiento a su trayectoria, su conexión con el público latinoamericano y su influencia duradera en la música pop internacional.

Finalmente, Peso Pluma recibirá el Vanguard Award, que celebra a los artistas que redefinen los géneros musicales y expanden las fronteras de la música latina. Su éxito global, su fusión de sonidos regionales mexicanos y su presencia en escenarios internacionales lo convierten en una figura clave del momento.

Estos premios especiales resumen la diversidad de la música latina actual: desde las leyendas consolidadas hasta las nuevas voces que están marcando el futuro. Cada reconocimiento destaca una faceta distinta del talento latino, confirmando que la música en español vive su era dorada a nivel mundial.

Qué esperar este año

Este año la gala promete ser espectacular no solo por los grandes nombres, sino porque marca un momento clave para la industria. Más que premios, es una celebración de la música latina como fenómeno global.

Se espera que Bad Bunny, tras su récord de nominaciones, tenga una noche de éxitos. También es un marco para ver cómo emergen nuevos artistas, colaboraciones internacionales y la fusión de géneros que ya se está viendo con fuerza.

Además, el hecho de que se celebre en Miami añade el contexto ideal: ciudad latina, internacional, puente entre culturas. Para los fans de la música y del entretenimiento, es una noche que no solo presenta premios, sino que muestra tendencias, estrenos y quizá sorpresas en el escenario.

Tips rápidos para disfrutar mejor