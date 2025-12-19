Andrew Mountbatten-Windsor, duque de York, podría representar un riesgo para la familia real si el rey Carlos III le corta el apoyo financiero, advirtieron los expertos.

Con su papel público disminuido y sus reservas de efectivo modestas, el ex miembro de la realeza puede verse tentado a monetizar el conocimiento interno, según los comentaristas del programa Royal Exclusive de The Sun.

El hombre de 65 años también fue despojado de su último cargo militar como vicealmirante tras haber perdido su título de príncipe hace algún tiempo. Esta acción es consecuencia de la prolongada controversia generada por su asociación con Jeffrey Epstein.

BREAKING: A huge photo dump from Epstein’s estate was sent to House Oversight, and they just released it.



Epstein’s circle includes: Donald Trump, Steve Bannon, Bill Clinton, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers, Alan Dershowitz, Prince Andrew.



They are hiding the Epstein… pic.twitter.com/gQRxZYfB1Y — Christopher Webb (@cwebbonline) December 12, 2025

Andrés, que una vez fue un miembro querido de la Familia Real, ahora parece ser una figura solitaria en las sombras. El exduque fue visto montando a caballo bajo el fuerte aguacero en el Castillo de Windsor mientras el resto de su familia asistía al almuerzo prenavideño del Rey en el Palacio de Buckingham. Los comentaristas reales dicen que Andrés se encuentra en una posición muy inestable.

Samara Gill de TalkTV sugirió que la ex miembro de la realeza podría considerar compartir información confidencial sobre la familia real para obtener ganancias.

"Creo que a medida que salgan más cosas a la luz, tendrá más acceso a compartir información sobre la familia real y a intercambiar secretos por dinero", dijo Gill.

Cameron Walker, de GB News, agregó que Andrew sigue intrínsecamente ligado a la monarquía a pesar de haber perdido sus roles oficiales.

"Aunque le han quitado todos sus títulos, sigue siendo el hermano del Rey y todavía supuestamente el hijo favorito de la difunta Reina Isabel II", explicó.

"El peligro para la Familia Real, particularmente para el Rey, es que si lo expulsan por completo y no le dan ningún apoyo financiero... necesita conseguir dinero de alguna parte".

Walker señaló que el único ingreso garantizado de Andrew es una modesta pensión militar.

"Para ser sincero, no es mucho. Y corre el riesgo de que Andrew caiga en malas manos financieras, lo que quizás fue una de las razones por las que se asoció con el pedófilo Jeffrey Epstein", añadió.

¿Podría ser el próximo en revelarlo todo?

Andrew sabe por experiencia que revelar autobiografías puede cambiar drásticamente la vida de las personas. Entre otras cosas, su sobrino, Prince Harry's Spare , publicado en enero de 2023, ha presentado acusaciones humillantes contra la familia, que, según los informes, han distanciado más que nunca a Harry y William.

Los expertos advierten que Andrew podría seguir un camino similar si se siente acorralado financieramente.

Walker planteó la posibilidad de que Andrew escribiera unas memorias reveladoras: "¿Va a escribir unas memorias reveladoras, a seguir el ejemplo de Harry y a ganar mucho dinero... si su hermano no le da nada? Ese es el peligro".

Andrés conservó su rango de vicealmirante tras renunciar a otros cargos y patrocinios militares en 2022, tras una demanda civil interpuesta por Virginia Giuffre, quien alegó abuso sexual. El exduque ha negado cualquier irregularidad y ha llegado a un acuerdo en el caso.

El costo emocional de perder títulos

La experta real Ingrid Seward describió la pérdida del título militar de Andrés como un "golpe enorme". Explicó que Andrés, quien sirvió con valentía en las Malvinas, considera su servicio militar como el período más estable de su vida.

"Eso le dolerá mucho. Quizás piense que ya es suficiente, y ahora lo están criticando mucho", dijo Seward.

Añadió que el escándalo de Epstein sigue ensombreciendo a Andrew. "Me temo que cada vez que se mencione el nombre de Epstein, Andrew será mencionado junto a él, y eso parece una situación para siempre. Su asociación con Epstein ha destruido por completo su vida. Y probablemente la de su familia".

Se espera que Andrew abandone su hogar en Royal Lodge en el Año Nuevo, y hay informes que sugieren que podría mudarse a Marsh Farm, una propiedad cerca de Sandringham.

Los observadores reales continúan monitoreando las apariciones públicas del ex duque, señalando que la inseguridad financiera combinada con un estatus disminuido podría impulsarlo a tomar medidas controvertidas en los próximos meses.