La estrella de Marvel, Simu Liu, ha revelado que la superestrella del pop Taylor Swift ayudó a convertir su propuesta de matrimonio en París a Allison Hsu en un momento que él y su prometida nunca olvidarán.

Durante una aparición especial en "The Tonight Show" esta semana, Liu compartió cómo Swift jugó un papel sorprendente pero significativo en el compromiso romántico a principios de este año.

Liu explicó que la música de Swift ha estado profundamente conectada con su relación con Hsu, un ejecutivo de marketing digital que ama a la cantante desde la infancia.

Según el actor, las canciones de Swift ayudaron a la pareja a unirse en los primeros días de su relación, convirtiéndola en una elección obvia cuando Liu quiso agregar algo extra especial a su propuesta.

Mientras planificaba el momento, Liu decidió comunicarse con Swift a través de su publicista con una solicitud simple: un breve video de felicitación para Hsu.

Admitió que no esperaba una respuesta, a pesar de haber visto a Swift varias veces. Para su sorpresa, la cantante le envió un breve video solo dos días después.

Liu dijo que el video se convirtió en el toque final después de proponerle matrimonio a Hsu durante un viaje de primavera a París.

Según CNA , describió a Swift como "la guinda del pastel" y compartió que Hsu ya estaba emocionada antes de ver el mensaje. Una vez reproducido el video, dijo, se sintió abrumada de alegría y emoción.

🚨Simu Liu reveals he asked Taylor Swift for a congratulatory video for his fiancée



“Taylor Swift's songs was a big part even in the beginning of our relationship—I reached out…she literally two days later sent it over and I was able to play it for her.”pic.twitter.com/5dsAuPNg99 — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) December 16, 2025

Simu Liu reflexiona sobre la vida y el amor

La pareja confirmó más tarde su compromiso en mayo al compartir fotos en Instagram tomadas frente a la Torre Eiffel.

En un emotivo título, Liu escribió sobre elegir a Hsu "para siempre y para siempre", reflexionando sobre su vida cotidiana juntos, desde los momentos tranquilos en casa hasta las largas jornadas de trabajo y los viajes, informó Billboard .

Liu, mejor conocido por interpretar a Shang-Chi en el Universo Cinematográfico de Marvel, a menudo ha hablado con calidez sobre su relación con Hsu, lo que hace que la historia de la propuesta se sienta especialmente personal para los fanáticos.

Su tono en el programa sugirió que la experiencia no se trataba sólo de un gran gesto, sino de honrar los recuerdos compartidos que los acercaron.

Curiosamente, Swift también anunció su compromiso más tarde ese mismo año. En agosto, anunció su compromiso con la estrella de la NFL, Travis Kelce, publicando fotos de la propuesta en Instagram, lo que atrajo la atención de sus fans de todo el mundo.