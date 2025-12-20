Casi cinco décadas después de su muerte, Elvis Presley sigue siendo una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música.

Pero un libro publicado este 2025 afirma que el Rey del Rock 'n' Roll creía que era mucho más que una superestrella: pensaba que era un ser místico con poderes sobrenaturales y vínculos con lo oculto.

En The Occult Elvis: The Mystical and Magical Life of the King, el autor Miguel Conner afirma que Presley creía que podía curar a los enfermos, manipular el clima y proyectarse a través del universo.

Basándose en entrevistas y relatos inéditos, Conner pinta un retrato de un hombre profundamente inmerso en la espiritualidad, el misticismo y lo que algunos podrían llamar magia.

"Elvis a menudo pensaba que era un profeta", dijo su viejo amigo Bill Browder.

Era muy religioso. Todo en su vida estaba conectado con la espiritualidad.

Según el libro, según DailyMail, Presley les dijo a sus amigos que había tenido repetidos encuentros con extraterrestres, desde que era niño.

En una conversación con su amiga Wanda June Hill, Presley supuestamente dijo que no era de esta Tierra sino de la novena luna de Júpiter.

Se describió a sí mismo como radiante y rodeado de un aura.

Conner, quien quedó fascinado con Presley después de una experiencia personal con la bebida psicoactiva ayahuasca, escribe que la estrella creía que su destino le había sido revelado por extraterrestres durante una visión de sí mismo con un mono blanco.

Esa creencia, sostiene Conner, dio forma a gran parte de la vida y el sentido de propósito de Presley.

La fe cristiana de Presley

El interés de Presley por los temas metafísicos también fue influenciado por sus padres, Vernon y Gladys Presley, quienes eran pentecostales.

Como miembro de la Iglesia Asamblea de Dios, Presley se crió con las enseñanzas de la curación por la fe y el hablar en lenguas.

Más tarde en su vida, se dice que leyó más de mil libros sobre espiritualidad de la nueva era.

Su peluquero y confidente cercano, Larry Geller, se convirtió en el guía espiritual de Presley después de que ambos se conocieron en 1964.

Geller introdujo a Presley a ideas religiosas alternativas y textos esotéricos.

Los dos se volvieron tan cercanos que, según se dice, Priscilla Presley y el manager de Presley, el coronel Tom Parker, comenzaron a sospechar.

Según Conner, Parker una vez invitó a Geller a cenar y colocó su mano sobre su muslo debajo de la mesa, un movimiento que Geller interpretó como una prueba de la naturaleza de su relación con el cantante.

Conner escribe que Presley creía que dos seres lo guiaban espiritualmente:

Jesús y el espíritu de su hermano gemelo nacido muerto, Jesse.

Según se informa, Presley llamaba a Jesse su "gemelo psíquico" o "guardaespaldas original" y creía que poseía habilidades espirituales propias.

Los poderes curativos milagrosos de Presley

Entre las afirmaciones más extraordinarias de Presley se encuentran relatos de curaciones milagrosas.

Se dice que curó dolencias que iban desde dolores de cabeza hasta cáncer de estómago con la imposición de manos y la oración.

Priscilla Presley afirmó que él curó sus dolores de cabeza, mientras que Ginger Alden, su novia en sus últimos años, dijo que él alivió sus náuseas.

Jerry Schilling, miembro del círculo íntimo de Presley, dijo que el cantante una vez alivió su dolor de espalda después de un accidente de motocicleta colocando sus manos en su espalda y rezando.

"Todo lo que hizo Elvis, de alguna manera funcionó", dijo Schilling.

También hubo múltiples informes de fenómenos inexplicables.

Una noche de 1966, Presley y su guardaespaldas Sonny West supuestamente presenciaron un OVNI sobre la mansión de Presley en Bel Air.

West creía que Presley había sido secuestrado. "Si se ponen en contacto, no podemos tener miedo porque no nos van a hacer daño", dijo Presley, según se informa.

En otra ocasión, Presley le dijo a una amiga que había sido capaz de realizar proyecciones astrales desde la infancia.

Describió poder ver "ondas cósmicas de energía" y rastrear "los cuerpos celestes y sus trayectorias" mientras contemplaba el cielo nocturno.

La creencia en su misión divina era tan fuerte que, según se dice, Presley les dijo a sus amigos que su fama no era una coincidencia, sino una forma de mostrar a otros "el camino hacia otros reinos de la existencia".

A pesar de sus exploraciones espirituales, Presley mantuvo una fuerte conexión con el cristianismo a lo largo de su vida.

Conner sostiene que Presley era un místico o gnóstico cristiano, alguien que no veía ninguna contradicción en mezclar lecturas de la Biblia con cantos tibetanos o talismanes egipcios.

"Elvis creía en la magia", escribe Conner. "Creía que estaba allí con un propósito: no solo como cantante, sino como chamán".

Presley murió el 16 de agosto de 1977, a los 42 años. Su legado perdura no sólo en la música sino ahora, para algunos, como tema de fascinación espiritual.