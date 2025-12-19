El velo digital que rodea los últimos días de María Magdalena se ha desvanecido tras la publicación de unas imágenes angustiosas de Tailandia, captadas semanas antes de su muerte. La influencer, famosa por sus extremas modificaciones corporales y cirugías estéticas, falleció el 9 de diciembre tras caerse del balcón de un alto edificio de apartamentos.

Videos recién publicados, grabados en sus últimas semanas, se caracterizaron por una profunda vulnerabilidad y una intervención policial selectiva. Los clips contrastan marcadamente con la imagen refinada, aunque extrema, que mantenía en redes sociales.

La experiencia traumática de María Magdalena en Tailandia

TMZ obtuvo dos videos de María Magdalena, cuyo verdadero nombre era Denise Ivonne Jarvis Góngora, grabados semanas antes de su muerte. En uno de ellos, habla de una experiencia traumática en la que, según se informa, la dejaron sola en la calle.

A pesar de tener cientos de miles de seguidores en redes sociales, Mary se sentía aislada al encontrarse sola en la calle. Admitió que le encantaba ser popular, tener amigos y pasar tiempo con ellos, por lo que estar sola le resultaba emocionalmente angustiante.

En un momento de reflexión sombría, sugirió que "valía más la pena simplemente tener mascotas" por compasión y "aislarse de la sociedad". Claramente, Mary estaba insatisfecha con sus experiencias y observaciones sobre la humanidad, lo que dejaba entrever su creciente desilusión.

Imágenes perturbadoras y acusaciones de drogadicción

La grabación más impactante muestra a la modelo mexicano-canadiense en estado de angustia física cerca de la calle peatonal Krabi. Era evidente que no estaba ella misma e incluso necesitó ayuda para caminar y llegar a su habitación.

El 21 de noviembre, varios hombres, incluidos agentes del orden tailandeses, fueron filmados subiéndola a un pequeño carrito. Parecía incapaz de sostenerse y confundida con lo que estaba sucediendo.

"No sé qué pasa", se le oye decir después de que los hombres la subieran al carrito. Un agente y una mujer la ayudaron a entrar en un edificio, y la primera le dijo que se calmara.

"Sí, quiero. Por favor", respondió Mary antes de que el vídeo la cortara riéndose y diciéndole a la gente: "Estoy de acuerdo, son todos increíbles".

La grabación continúa con el mismo agente y un hombre caminando con ella cerca de su habitación. Mary no estaba en su mejor momento; hablaba sin parar, y cuando el agente la acercó a su cama, dijo: "¡Estoy drogada! ¡Totalmente de acuerdo!".

Este incidente ha suscitado importantes dudas sobre su seguridad y su estado mental durante sus viajes en solitario por el sudeste asiático.

Despedida críptica y referencia al Show de Truman

María Magdalena estuvo activa en línea antes de su muerte, pero sus actividades más recientes en redes sociales parecían indicar una posible despedida premeditada. Por ejemplo, cambió su cuenta de Instagram a " @MaryMagdaleneDied ", una decisión que conmocionó a su comunidad.

Además, su última publicación incluía una fotografía de su infancia junto a un fragmento de la película El Show de Truman . El vídeo incluía la icónica frase: "Y por si no nos vemos, buenas tardes, buenas noches y buenas noches".

Desde entonces, amigos y familiares, incluido su hermano Iván, han compartido emotivos homenajes a la difunta personalidad de internet. Sin embargo, su inquietante huella digital ha llevado a muchos a creer que estaba anunciando su partida.

Especulación sobre la caída fatal y la salud mental

Las autoridades tailandesas siguen investigando la muerte de María Magdalena y no han publicado un informe oficial sobre la causa de su fallecimiento. Según testigos, se registró una hora antes de que su cuerpo fuera descubierto en un estacionamiento.

Sin embargo, los internautas especularon que se había suicidado saltando . Estaban convencidos de que tenía problemas de salud mental, considerando su historial de extensos procedimientos cosméticos. Uno interpretó la obsesión de María Magdalena con la cirugía plástica y los tatuajes como un síntoma de un profundo malestar psicológico.

La policía descubrió sus chanclas cuidadosamente colocadas en el balcón, un detalle frecuente en casos de saltos intencionados. Sin embargo, sin un informe forense oficial, la distinción entre una caída accidental y un suicidio sigue sin confirmarse.

​