Los 20 años que separan a Bradley Cooper de su novia, la super modelo Gigi Hadid ha provocado el resurgimiento de las conversaciones sobre las parejas con grandes con diferencias de edad, y la certeza de que están destinadas al fracaso. Sin embargo, este no es siempre el caso.

Aquí tienes siete historias de amor de famosos que no solo han desafiado los desafíos que tienen los romances en Hollywood, sino que han encontrado fortaleza en sus edades tan dispares.

Beyoncé y Jay-Z: Una pareja poderosa a través de los años

Diferencia de edad: 12 años

Casado desde: 2008

Jay-Z y Beyoncé han formado una de las parejas más longevas del mundo del espectáculo desde que comenzaron a salir a principios de la década del 2000. A pesar de una diferencia de edad de 12 años, han construido una vida y una marca juntos, tras casarse en una ceremonia privada en 2008.

Beyoncé le dijo anteriormente a Ellen DeGeneres: "Es diferente para cada persona. Yo era muy joven [cuando empezamos a salir]. Solo tengo 27 años. Así que era muy joven y siento que es importante que las mujeres y los hombres tengan sus propias metas y su propia vida antes de poder completar a alguien más".

La pareja, que lleva 16 años casada, tiene tres hijos juntos: Blue Ivy, de 12 años, y los gemelos Rumi y Sir, de 7.

Viola Davis y Julius Tennon: Una oración contestada

Viola Davis and Julius Tennon are celebrating 17 years of marriage today! #BlackLove 💕 pic.twitter.com/I3GeCPX5Iw — ESSENCE (@Essence) June 23, 2020

Diferencia de edad: 12 años

Casado desde: 2003

La ganadora del Oscar Viola Davis dice que estaba destinada a conocer a su marido, Julius Tennon, mientras filmaba "City of Angels" en 1999.

"Dije que quiero a un hombre negro corpulento del sur que probablemente haya estado casado antes. Que tenga hijos, porque no quiero ninguna presión en ese aspecto", le dijo a Oprah en 2022. "Alguien que tal vez haya sido actor y que entienda la comunidad artística. Alguien que vaya a la iglesia y ame a Dios".

Su oración fue escuchada. La pareja se casó en 2003 y adoptó a su hija Génesis en 2011. Davis también ha reconocido en numerosas ocasiones a Tennon como un gran apoyo en su carrera.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones: Construidos para perdurar

Michael Douglas says it’s breaking his heart he can’t convince Catherine Zeta Jones to give salted caramel a chance pic.twitter.com/Saa7C64n9i — Fake Showbiz News (@FakeShowbizNews) August 31, 2019

Diferencia de edad: 25 años

Casado desde: 2000

Michael Douglas, de 79 años, y Catherine Zeta-Jones, de 54, llevan 25 años casados, ¡una hazaña impresionante considerando que comparten el mismo cumpleaños! Se comprometieron en 1999, se casaron en 2000 y comenzaron a salir en 1998 en el Festival de Cine de Deauville.

"Mi esposo es 25 años mayor que yo; no es ningún secreto", declaró Zeta-Jones a The Wall Street Journal en 2021. "La constante es el amor y el respeto. Nunca hemos perdido el sentido del humor y disfrutamos de nuestra mutua compañía".

La pareja tiene dos hijos juntos: Dylan, de 24 años, y Carys, de 21.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi: Un vínculo atemporal

Ellen DeGeneres reveals her pillow talk with Portia de Rossi pic.twitter.com/z1FcZAAw2x — People (@people) October 20, 2016

Diferencia de edad: 15 años

Casado desde: 2008

Ellen DeGeneres conoció a Portia de Rossi en 2001, pero recién comenzaron a salir en 2004. Fue entonces cuando De Rossi aún no había salido del armario públicamente, pero su química con un extraño era innegable.

"Recuerdo que pensé que ella era la persona más genial, fascinante, hermosa y divertida que había conocido", dijo de Rossi a PEOPLE .

La pareja se casó en agosto de 2008, después de cuatro años de noviazgo, y desde entonces ha sido una de las parejas del mismo sexo más públicas de Hollywood.



Aaron y Sam Taylor-Johnson: Convertir la crítica en compromiso

Sam Taylor-Johnson shares new photos with husband Aaron Taylor-Johnson:



“Summer romance ♥️” pic.twitter.com/kYDyeh7eeD — Pop Base (@PopBase) September 7, 2023

Diferencia de edad: 23 años

Casado desde: 2012

Aaron Taylor-Johnson participó en el largometraje de 2009 del cineasta Sam Taylor-Johnson sobre John Lennon, "Nowhere Boy", donde la pareja se conoció. Un año después, se comprometieron y se casaron en 2012.

Aunque la diferencia de edad de 23 años acaparó los titulares originalmente por la pareja, Sam dice que la atención ha disminuido.

"Al principio, [el interés] era bastante intenso... porque él es más joven que yo, lo cual, ya sabes, no podíamos comprender la fascinación", dijo en el programa This Cultural Life de BBC Radio 4. "Como que ha desaparecido un poco".

La pareja tiene dos hijas juntas, Wylda Rae y Romy Hero, mientras que Aaron también es padrastro de dos hijos del matrimonio anterior de Sam.

Harrison Ford y Calista Flockhart: Fuerza silenciosa

Harrison Ford and Calista Flockhart for the Cannes Film Festival. 🤍 pic.twitter.com/WYSyR5Xrpu — best of harrison ford (@hfordarchive) May 19, 2023

Diferencia de edad: 20 años

Casado desde: 2010

Harrison Ford y Calista Flockhart se conocieron en los Globos de Oro de 2002 y comenzaron a salir poco después. En ese momento, Ford aún estaba legalmente casado, pero su divorcio se formalizó en 2004.

La pareja se casó en 2010 tras ocho años juntos. Ford adoptó posteriormente a Liam, el hijo de Flockhart, a quien había adoptado antes de conocerlo. Su relación, aunque discreta, ha perdurado a lo largo de dos décadas de cambios en Hollywood y crecimiento personal.



Rosie Huntington-Whiteley y Jason Statham: La química que funcionó

Rosie Huntington-Whiteley & Jason Statham at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/kW6HbrGTcR — Spread Love and Kindness 🙏 (@FashionweekNYC) January 11, 2016

Diferencia de edad: 20 años

Juntos desde: 2009

Rosie Huntington-Whiteley y Jason Statham se conocieron en una fiesta en Londres, lo que dio lugar a su relación que duró 14 años.

"Hubo química instantánea", recordó durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. La pareja se comprometió en 2016 y ahora tienen dos hijos: Jack Oscar, de 6 años, e Isabella James, de 2.

Cuando Glamour le preguntó sobre el atractivo de una pareja mayor, dijo: "Su conocimiento y fuerza son realmente inspiradores y atractivos, y eso puede suceder con un hombre que ha tenido algo de tiempo. Tenemos una conexión que no tiene nada que ver con la edad".