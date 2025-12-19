Cristiano Ronaldo y su prometida Georgina Rodríguez han adquirido dos villas de lujo en Arabia Saudí , ampliando así su patrimonio inmobiliario en el reino donde el futbolista juega en el Al-Nassr. El acuerdo incluye propiedades en el exclusivo Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, con un valor combinado de 8,3 millones de dólares.

La compra resalta la afinidad de Ronaldo por la región desde que se unió a la Saudi Pro League en 2023. A los 40 años, la estrella portuguesa, recientemente nombrado el primer multimillonario del fútbol, continúa invirtiendo en bienes raíces de alta gama.

La Reserva Nujuma Ritz-Carlton

Ubicado en una isla privada a 26 km de la costa oeste de Arabia Saudita, en el Mar Rojo, Nujuma forma parte de un importante proyecto de desarrollo y solo se puede acceder en barco o hidroavión fletado. El complejo cuenta con 63 villas con energía solar, 20 de ellas construidas sobre el agua y conectadas por una pasarela elevada circular.

Estos alojamientos de ultralujo están diseñados para armonizar con el entorno natural, utilizando materiales táctiles como piedra, madera tallada y metales bruñidos. Ronaldo y Rodríguez eligieron una villa de tres dormitorios para reuniones familiares y una de dos dormitorios para escapadas románticas. Cada una cuenta con ventanas panorámicas, salas de estar y comedores abiertos, piscinas privadas, terrazas y telescopios para observar las estrellas bajo el cielo despejado de Arabia Saudí.

El precio inicial por villa es de 3,1 millones de libras (4,1 millones de dólares), aunque no se ha revelado la suma exacta pagada por la pareja. Se encuentran entre los primeros compradores, atraídos por el énfasis del resort en la serenidad, la exclusividad y la belleza natural.

Características de los Luxury Hideaways

Las villas de Nujuma incorporan elementos de diseño innovadores, como estructuras sobre el agua inspiradas en formaciones coralinas, ubicadas sobre suaves arenas blancas o sobre aguas turquesas. Los residentes tienen acceso a una variedad de instalaciones premium, incluyendo un spa con todos los servicios y tratamientos ayurvédicos, un centro de buceo para explorar la vibrante vida marina y un observatorio astronómico para contemplar cielos estrellados sin contaminación lumínica.

Ronaldo, expresando su cariño, comentó: "Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos".

Las propiedades garantizan la máxima privacidad, lo que permite a la prestigiosa familia relajarse sin intrusiones. Esta adquisición se integra a la perfección con el estilo de vida de Ronaldo, permitiéndole compaginar su exigente carrera con momentos familiares revitalizantes en un entorno opulento. El acuerdo ha generado gran interés en internet, lo cual no sorprende tratándose de una de las figuras más seguidas del deporte.

Cartera de patrimonio y propiedades de Ronaldo

Como el primer futbolista en alcanzar la categoría de multimillonario, con un patrimonio neto de 1.390 millones de dólares, las inversiones de Ronaldo abarcan el sector inmobiliario internacional. Su colección incluye una mansión frente al mar en Portugal , apartamentos en España, una villa en Italia y un palacio recientemente adquirido en Dubái.

Las nuevas villas saudíes complementan su residencia actual en un complejo privado en Riad, donde reside durante la temporada. En X, la cuenta de Daily Mail Celebrity compartió la noticia de la compra, lo que generó debates entre sus fans sobre su lujoso estilo de vida.

Cristiano Ronaldo and fiancée Georgina Rodríguez purchase TWO luxury villas in Saudi Arabia after becoming first ever billionaire footballer https://t.co/llzkqcQy4B — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 18, 2025

El acuerdo con Cristiano Ronaldo para la villa saudí no solo consolida sus vínculos con el reino, sino que también pone de relieve el floreciente sector del turismo de lujo en Arabia Saudí. A fecha de 19 de diciembre de 2025, se informó que la pareja está considerando inversiones adicionales en Nujuma, y se espera más información próximamente.