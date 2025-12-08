Paramount Pictures ha anunciado dos proyectos muy esperados cuyo estreno está previsto para 2028: una nueva película derivada de la popular serie "Sonic the Hedgehog" y una nueva película de acción real de "Teenage Mutant Ninja Turtles".

Estos anuncios marcan importantes incorporaciones a la línea de películas de franquicia de Paramount dirigidas a los fanáticos de los videojuegos clásicos y los dibujos animados.

El spin-off de "Sonic" expandirá el universo establecido por las películas anteriores que llevaron al icónico erizo azul a la gran pantalla. Esta nueva película busca profundizar en los personajes y las historias presentadas en las entregas anteriores. Si bien no se han revelado detalles específicos de la trama, el spin-off promete aprovechar el éxito de la serie "Sonic", que combina acción trepidante con una narrativa familiar.

Junto con el proyecto "Sonic", Paramount prepara una nueva versión en acción real de "Las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes", una franquicia que ha sido popular durante varias generaciones, según The Hollywood Reporter . La nueva película retomará la historia de las tortugas con un elenco renovado y un apartado visual actualizado. Esta película busca reintroducir a las tortugas heroínas a un nuevo público, conservando los elementos esenciales que han hecho de la franquicia una parte fundamental de la cultura pop.

Ambos proyectos forman parte de la estrategia de Paramount para seguir desarrollando películas de franquicia que atraigan al público global y fortalezcan el poder de la marca. El estudio aprovecha personajes e historias conocidas para atraer tanto a los fans de siempre como a nuevos espectadores.

Paramount aún no ha revelado la totalidad de los equipos creativos detrás de las películas. Se espera que directores, productores y guionistas se anuncien en los próximos meses a medida que avanza la producción, según informó Nintendo Life . Los detalles del reparto también son un secreto, aunque se espera que ambas películas presenten una mezcla de talentos conocidos por los fans de la franquicia y algunas caras nuevas.

Las fechas de estreno de 2028 ofrecen a Paramount un amplio margen de maniobra para marketing y producción, con el objetivo de lograr una sólida presencia en taquilla en el competitivo mercado del cine familiar y de acción y aventuras. Tanto el spin-off de "Sonic" como la película de acción real "Las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes" subrayan el compromiso continuo del estudio de ampliar su portafolio con propiedades audiovisuales reconocidas y apreciadas.

Los fans de ambas franquicias pueden esperar con ansias estas próximas películas, que forman parte de una creciente ola de actualizaciones y revitalizaciones cinematográficas planeadas para el futuro cercano. Se espera que surjan más detalles a medida que avance la producción, según Game Informer .