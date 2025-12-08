Cher podría estar preparándose para dar el "sí, quiero" de nuevo. Nuevos informes indican que la estrella musical de 79 años está pensando en casarse con su novio, Alexander "AE" Edwards, antes de cumplir 80 años en mayo.

La posible boda se produce incluso mientras la gente sigue hablando de su diferencia de edad de 40 años, algo que Cher ha ignorado durante mucho tiempo.

Según una fuente que habló con el Mirror, a Cher "no le importa nada" la diferencia de edad y está lista para dar el siguiente paso con Edwards.

La fuente también comentó que considera su 80.º cumpleaños como el momento perfecto para "cerrar el trato". Añadió que está decidida a casarse en primavera, según informó Yahoo .

Sin embargo, un representante de Cher dijo a Page Six que el informe que afirma que ya se ha planeado una boda "no es cierto".

Aun así, la charla ha despertado interés porque Cher ha defendido abiertamente su relación muchas veces.

Durante una aparición reciente en "CBS Mornings", Cher ignoró las críticas y ofreció una reacción breve y despectiva.

Ella le dijo a Gayle King que otras personas no viven su vida y agregó: "Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos mucho".

Cher dice que Edwards la mantiene joven

Cher también compartió que Edwards la ayuda a sentirse joven de corazón, diciendo que a menudo le recuerda: "Sabes, te haces mayor, pero tu espíritu es más joven".

Según PageSix , Cher no ha tenido reparos en expresar sus sentimientos. Dijo que adora a Edwards y que lo considera muy talentoso, llamándolo "una de las personas más talentosas que he conocido".

Según se informa, ambos comenzaron su relación en noviembre de 2022, poco después de que fueran vistos caminando de la mano en Los Ángeles.

Poco después, Cher confirmó el romance a sus fans en línea y dejó en claro que no le molestaban los comentarios negativos.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en X, escribió: "ME IMPORTA UNA MIERDA LO QUE PIENSE LA NADIE".

Desde entonces, Cher y Edwards han hecho varias apariciones públicas juntos, incluido un debut en la alfombra roja en un importante desfile de moda.

También han trabajado creativamente ya que Edwards ayudó a producir música para el álbum navideño de Cher en 2023.

Cher estuvo casada con Sonny Bono y posteriormente con Gregg Allman. Su historial amoroso incluye a figuras tan conocidas como Val Kilmer, Gene Simmons y Tom Cruise.