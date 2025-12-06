Podría haber una reunión posiblemente incómoda para los hermanos, los príncipes William y Harry, en la Copa del Mundode 2026, ya que ambos tienen previsto estar presentes en los partidos de Inglaterra y otras naciones locales.

Planes familiares y afición al fútbol

Según The US Sun, se espera que el príncipe William asista al Mundial junto a su esposa, Catalina, princesa de Gales, y sus tres hijos, incluido el príncipe George, de 12 años, quien ya es descrito como un gran fanático del equipo inglés.

Mientras tanto, amigos del príncipe Harry, residente en Los Ángeles, informan que él también espera asistir a varios juegos.

Una fuente cercana a los planes de William declaró al medio: "Wills planea venir a Estados Unidos y nos han dicho que nos preparemos para lo que implicaría el viaje. Se están llevando a cabo contactos entre los servicios de seguridad y los equipos de inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos".

Harry, que reside en California, ha asistido anteriormente a eventos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, que albergará ocho partidos de la Copa del Mundo.

En particular, se espera que los hermanos quieran asistir a los partidos de Inglaterra, que está en el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.

Los preparativos para la posible reunión real ya están en marcha, aunque las ubicaciones oficiales de los partidos no se confirmarán hasta el sorteo de grupos del viernes.

Durante el reciente viaje de Harry al Reino Unido, según se informa, los hermanos se mantuvieron separados y cada uno asistió a compromisos separados.

Según se informa, William citó un calendario completo de eventos oficiales, desmintiendo las especulaciones sobre reuniones familiares improvisadas.

Las fuentes señalan que, si bien los hermanos comparten un interés común en el fútbol, ​​la Copa del Mundo de 2026 podría ser el primer evento deportivo internacional importante desde el fallecimiento de la Reina Isabel en el que podrían verse cara a cara, lo que aumenta la posibilidad de un "encuentro incómodo".

Comentarios de Oprah en una entrevista dejaron a William 'furioso'

Según se informa, las tensiones entre los príncipes William y Harry se profundizaron tras la entrevista de 2021 del duque de Sussex con Oprah Winfrey.

Según el autor real Robert Jobson, el comentario de Harry de que su hermano estaba "atrapado" en la institución real tocó una fibra sensible del Príncipe de Gales.

Jobson dijo en "The Windsor Legacy" a través de Woman & Home que William estaba "furioso" y sentía que Harry hablaba por él de una manera que era a la vez "exasperante" e inexacta.

"William conocía y aceptó su camino, tanto la carga como el honor. Las palabras de Harry fueron muy dolorosas", dijo Jobson, añadiendo que la sensación de tergiversación finalmente "destrozó" la confianza de los hermanos.

El autor comparó el golpe que sufrieron los comentarios de Harry con el impacto persistente de la entrevista de la princesa Diana en Panorama en 1995.

Incluso las reuniones públicas han sido poco frecuentes desde entonces. Cuando los hermanos develaron una estatua de su madre, la princesa Diana, en julio de 2021, Jobson describió el evento como una breve "tregua".

"Por un momento, sonrieron y rieron, acompañados por sus hermanos, un destello del vínculo que una vez compartieron. Pero una vez que las cámaras dejaron de grabar, la cercanía se desvaneció con la misma rapidez", señaló.